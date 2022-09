Il Papa incontra il presidente della Costa d’Avorio Ouattara

Udienza di Francesco a Alassane Ouattara, questa mattina, nel Palazzo Apostolico e poi colloqui proseguiti in Vaticano. Tra i temi affrontati il processo di riconciliazione nel Paese africano e la questione della sicurezza nella regione del Sahel

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È durata circa venti minuti l'udienza del Papa, stamani, al presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Un incontro proseguito, poi, in Vaticano con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Papa Francesco, il presidente e la delegazione col seguito

L'Africa, la riconciliazione e la sicurezza regionale

Un comunicato della Sala Stampa Vaticana riferisce che "sono state sottolineate le buone relazioni tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione sociale ed economica del Paese nell’orizzonte del processo di riconciliazione, nonché sull’apprezzato contributo della Chiesa cattolica nell’ambito educativo e sanitario”. C’è stato, inoltre, uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, con riferimento ai paesi dell’Africa Occidentale e della regione del Sahel e alla sicurezza regionale.

Un momento dello scambio dei doni

Lo scambio dei doni

Al termine dell'udienza, come di consueto, lo scambio di doni. Al capo dello Stato Francesco ha donato il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, curato dalla Libreria Editrice Vaticana, e una formella in ceramica che riproduce una veduta della cupola della Basilica di San Pietro. Il presidente Ouattara ha invece regalato al Pontefice un quadro raffigurante i doveri del capo dello Stato, un libro sulla presidenza e dei cioccolatini.