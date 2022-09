Il Papa: voi artisti siete predicatori della bellezza e la bellezza fa bene

La giornata conclusiva del primo Summit Vitae, che si è svolto ieri e oggi alla Casina Pio IV in Vaticano, ha visto la presenza di Papa Francesco. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Francesco si è intrattenuto con i partecipanti indicando alcuni percorsi della comunicazione come la verità, la bontà e, particolarmente per gli artisti, la bellezza

Vatican News

"Questo pomeriggio, poco prima delle 15:00, Papa Francesco si è recato alla Casina Pio IV, in Vaticano, per incontrare gli artisti radunati per il summit convocato dalla Fondazione Vitae". Il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che ne dà notizia, specifica che "nel corso della conversazione che si è sviluppata con loro il Papa ha indicato alcuni percorsi della comunicazione, come la verità, la bontà e, particolarmente per gli artisti, la bellezza, cammino di contemplazione. 'Voi siete predicatori della bellezza!' ha detto loro il Papa, e ha aggiunto 'La bellezza fa bene, la bellezza cura, la bellezza ti porta avanti nel cammino!'".

Rispondendo ad alcune domande, Papa Francesco "ha ribadito - si legge nel testo - la necessità, per parlare ai giovani, per comunicare loro il Vangelo, della testimonianza e dell’accompagnamento, che nascono dal proprio dialogo con Dio, che provocano un cammino. E parlando ancora dell’arte, il Papa ha continuato: 'Chi è in cammino è in ricerca, l’arte attrae ad un cammino' e chi è in cammino ha la coscienza di essere atteso, che 'qualcuno mi sta aspettando'”.

Leggi Anche 30/08/2022 Artisti di fama internazionale per il Summit Vitae in Vaticano L’attore premio Oscar Denzel Wahington, il tenore italiano Andrea Bocelli, la stilista Eva Cavalli. Sono molti gli artisti che da domani fino al primo settembre si ritroveranno in ...

Il comunicato riferisce che il Papa si è augurato "che l’arte 'apra porte, tocchi cuori e aiuti a camminare avanti' e, indicando un’etica per l’arte, ha sottolineato, tra le altre cose, che porti 'rispetto per la persona, per il cammino che fa', provocando a camminare, piuttosto che ad acquistare. Il ruolo dell’arte, dunque, ha spiegato Papa Francesco, è di mettere 'una spina nel cuore, che muove alla contemplazione e la contemplazione ti attira a un cammino'”.

"Al termine dell’incontro - informa ancora la Sala Stampa vaticana - gli artisti hanno raccolto gli impegni concreti maturati nel loro cuore, personalmente, durante il summit, e il Papa ha assicurato che farà tesoro delle cose ascoltate e dei cammini raccontati, conservandoli nel suo cuore. Dopo aver salutato individualmente i presenti, poco dopo le 17:00 Papa Francesco ha lasciato la Casina Pio IV ed è rientrato a Casa Santa Marta".