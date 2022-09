Il Papa lascia il Kazakhstan: Dio benedica la vocazione di pace e unità del Paese

Si chiude il 38.mo viaggio apostolico di Francesco, che si è svolto dal 13 al 15 settembre nel Paese asiatico in occasione del Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali. Il Pontefice accolto nell'aeroporto di Nur-Sultan dal presidente Tokayev, a cui ha inviato un telegramma ringraziando per l'ospitalità

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

L’aereo con a bordo il Papa è in volo verso Roma. Francesco si è trasferito in auto in aeroporto subito dopo la chiusura del Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali. L'evento si è concluso con la lettura della Dichiarazione finale, nella quale si è ribadito il valore del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dal presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart K. Tokayev, nella Sala Vip del Presidential Vip Terminal dove si è svolto un breve incontro privato. Il capo di Stato ha regalato al Papa una dombra, strumento musicale tradizionale kazako a cui il Pontefice aveva fatto riferimento nel suo primo discorso pubblico.

Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle rispettive Delegazioni, il Pontefice è quindi salito a bordo di un Airbus A330 di Ita Airways per far ritorno in Italia. L’arrivo è previsto questa sera all’aeroporto di Roma-Fiumicino intorno alle 20.30 (ora italiana). Durante il volo è in programma la consueta conferenza stampa con i circa 80 giornalisti del volo papale.

Il tweet da @Pontifex e il telegramma al presidente

Leggi Anche 15/09/2022 Francesco: si arrestino ovunque i conflitti, chi serve la pace resta nella storia Al termine del settimo Congresso dei leader religiosi, il Papa interviene riprendendo i punti centrali della Dichiarazione congiunta che impegna i rappresentanti mondiali delle ...

Lasciando il Kazakhstan, sul proprio account @Pontifex il Papa ha scritto un tweet esprimendo gratitudine nei confronti del popolo del Paese asiatico: “Vi ringrazio per l’accoglienza che mi avete riservato e per l’opportunità di trascorrere questi giorni di dialogo fraterno insieme ai leader di molte religioni. L’Altissimo benedica la vocazione di pace e unità del #Kazakhstan".

Come consuetudine, il Papa ha inviato al presidente un telegramma in cui esprime nuovamente la "gratitudine per l'ospitalità" ricevuta in questi tre giorni e assicura le sue preghiere per tutti i cittadini.

Pellegrinaggio di pace



Quello di Francesco nel Paese dell'Asia centrale, come aveva detto lo stesso Pontefice all’Angelus di domenica 11 settembre, è stato un “pellegrinaggio di pace”, un dono di cui "il nostro mondo è assetato". Intervenendo al Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali, il Papa ha sottolineato in particolare che non si deve mai giustificare la violenza: “Non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano”. Dal Kazakhstan, definito dal Pontefice nel discorso rivolto alle autorità un "Paese dell'incontro", l'antica via della sete traccia una nuova strada. Nella convinzione, come sottolineato dal Papa durante il suo 38.mo viaggio apostolico, che la pace è via di sviluppo tra le follie dei conflitti.

La partenza da Nur-Sultan

Il Papa porta con sé l’accoglienza e la gratitudine del popolo kazako. L’impegno per la pace, il dialogo e il rifiuto di ogni violenza sono alcuni dei tratti distintivi del viaggio di Francesco nel Paese asiatico. É quanto sottolinea ricorda Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News proco prima della partenza da Nur-Sultan.