Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica papale di San Pietro (Vatican Media)

Gambetti inviato speciale per la celebrazione della patrona di Oristano

In una lettera, il Papa ha inviato l’arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano a presiedere la Messa il 7 settembre in Sardegna

Vatican News Papa Francesco ha nominato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, suo Inviato speciale a presiedere la messa che si terrà il 7 settembre prossimo nel Santuario di Nostra Signora del Rimedio, patrona di Oristano, in occasione del 70.mo anniversario della solenne incoronazione della Vergine. Gambetti - informa il Bollettino della Sala stampa vaticana – sarà accompagnato da una Missione pontificia, composta da monsignor Vincenzo Curreli, arciprete della Cattedrale, già rettore della Basilica di Nostra Signora del Rimedio, e monsignor Gianfranco Murru, canonico della Cattedrale ed attuale rettore della Basilica di Nostra Signora del Rimedio.