Le celebrazioni del Papa: a ottobre la Messa per il Concilio Vaticano II

Il viaggio in Kazakhstan, la visita apostolica a Matera e le celebrazioni per la canonizzazione di alcuni beati, ma anche il 60.mo anniversario del Concilio Vaticano II. È il calendario pontificio del prossimo mese, reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede

Vatican News

È il giorno della memoria di San Giovanni XXIII, 11 ottobre, la data nella quale si aprì 60 anni fa il Concilio Vaticano II, che il Papa celebrerà una Messa nella Basilica Vaticana alle ore 17. Un giorno che la Chiesa ricorda anche per il “Discorso della Luna”, pronunciato la sera stessa quando Papa Roncalli, che lo stesso Francesco ha canonizzato nel 2014, si affacciò dalla finestra del suo studio.

Nel calendario delle celebrazioni liturgiche, reso noto dalla Sala Stampa Vaticana, il 38.mo viaggio apostolico in Kazakhstan, dal 13 al 15 settembre, nella capitale Nur Sultan è in programma il VII “Congress of leader of world and traditional religions”, l'evento che riunisce diversi capi religiosi provenienti da tutto il mondo.

A seguire il 25 settembre la visita pastorale a Matera per la conclusione del 27.mo Congresso Eucaristico Nazionale sul tema: “Torniamo al gusto del pane”, che si aprirà nella cittadina lucana giovedì 22 settembre. Nel mese di ottobre, il 9 è prevista la Messa di canonizzazione, alle ore 10.15 a Piazza San Pietro, dei Beati: Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. L’11ottobre la celebrazione per il 60.mo anniversario dell’inizio del Concilio. Infine il 2 novembre, nella commemorazione di tutti i defunti, presso l’Altare della Cattedra in San Pietro, la Santa Messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno.