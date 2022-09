Francesco: gli “Hogares” luoghi di speranza per uscire dalla droga

Il 4 settembre scorso, a Buenos Aires, durante il lancio nazionale del Pellegrinaggio della Vergine di Luján 2022-2023 nelle strutture al fianco dei giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti, il Papa, in un videomessaggio ha esortato a fidarsi di Dio

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È un videomessaggio di speranza quello inviato da Papa Francesco, domenica scorsa, a Buenos Aires, in Argentina, al Luna Park Stadium, in occasione del lancio nazionale del Pellegrinaggio della Vergine di Luján 2022-2023 negli “hogares di Cristo”, organizzato dalla Famiglia Grande Hogar di Cristo, da Caritas Argentina e dall'Unione dei Club Parrocchiali. “Guardate cosa si può fare con l'aiuto di Dio” ha detto il Papa, facendo riferimento alla testimonianza che da 15 anni offrono gli hogares, quegli spazi, in cui è impegnata anche la Caritas, che nei quartieri popolari e nelle baraccopoli accolgono quanti vivono situazioni di vulnerabilità sociale e fanno uso di sostanze psicoattive.

La Vergine di Luján e la Croce della parrocchia Nostra Signora di Caacupé

Con il motto #NiUnPibeMenosPorLaDroga, "Non un bambino in meno per la droga", in ogni “hogar” del Paese sarà portata in pellegrinaggio una copia della Vergine di Luján, insieme alla Croce che si trovava nella parrocchia di Nostra Signora di Caacupé quando l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio, nel Giovedì Santo del 2008, lavò i piedi a 12 giovani in cammino per uscire dal tunnel della droga. L’iniziativa, che ha preso il via 7 agosto scorso, si concluderà a marzo del prossimo anno, al santuario di Luján, in coincidenza con il 15.mo anniversario della nascita del primo hogar di Cristo e con il 10.mo del pontificato di Francesco.

C’è un’alternativa alla droga

Per il Papa sarà “un pellegrinaggio costruttivo”, perché c’è tempo per la speranza, e “contro il crimine della droga che distrugge è possibile un'alternativa. “Gli ‘hogares di Cristo non sono solo una mano che vi solleva, ma anche amore” ha sottolineato Francesco ai giovani, indicandoli come case in cui risollevarsi, dove poter rafforzare la propria vita e reinserirsi nella società in modo migliore. “Buon 15.mo anniversario agli hogares di Cristo che stanno iniziando questo cammino in tutto il Paese” ha augurato il Papa. “Dio vi benedica e andate avanti”.