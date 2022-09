Il Papa nomina Tolentino prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione

Il cardinale portoghese era archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa: a questo incarico è stato chiamato monsignor Angelo Vincenzo Zani, finora segretario della già Congregazione per l’Educazione Cattolica, mentre segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione è stato nominato Giovanni Cesare Pagazzi, professore ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II”

Nuove nomine nella Curia Romana. Papa Francesco ha nominato prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione il cardinale José Tolentino de Mendonça, finora archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, incarico cui è stato chiamato monsignor Angelo Vincenzo Zani, finora segretario della già Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione è stato nominato Giovanni Cesare Pagazzi, professore ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Roma.

Il 5 giugno scorso, con l'entrata in vigore della Costituzione apostolica Praedicate evangelium, la Congregazione per l'Educazione Cattolica e il Pontificio Consiglio della Cultura erano stati soppressi e le rispettive competenze assegnate al nuovo Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Alla guida dei due Dicasteri precedenti erano rispettivamente il cardinale Giuseppe Versaldi, 79 anni, e il cardinale Gianfranco Ravasi, che il prossimo 18 ottobre compirà 80 anni.

Il cardinale Tolentino

Il cardinale José Tolentino de Mendonça, è nato a Funchal, nell'isola portoghese di Madeira, il 15 dicembre 1965. Ordinato sacerdote per la diocesi natale il 28 luglio 1990, nello stesso anno si è iscritto al Pontificio Istituto Biblico a Roma, ottenendo nel 1992 la licenza in Scienze bibliche. Nel 1995 si è trasferito nella capitale del Portogallo, svolgendo per un quinquennio la missione di cappellano dell'Università cattolica portoghese (UCP). Nel 2001 è stato inviato a Roma come rettore, per due anni, del Pontificio collegio portoghese e dopo il dottorato è divenuto professore di Nuovo Testamento ed Estetica Teologica nella facoltà di Teologia dell’UCP a Lisbona (2004-2018). Nel frattempo ha diretto la rivista di studi teologici “Didaskalia” (2005-2012) e il Centro per studi di religioni e culture (2012-2017) dell'Ateneo, ed è stato rettore della cappella di Nossa Senhora da Bonança (2010-2018). Nominato nel 2011 consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, l'anno successivo è divenuto vicerettore dell'UCP.

Ha pubblicato numerosi volumi e articoli in ambito teologico ed esegetico, oltre a varie opere poetiche, attingendo anche al linguaggio letterario e filosofico. Nel 2018 Papa Francesco dapprima lo ha scelto per predicare, dal 18 al 23 febbraio, gli esercizi spirituali per la Curia romana ad Ariccia sul tema «Elogio della sete»; e poi, il 26 giugno, lo ha nominato archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Suava, con dignità di arcivescovo. Ricevuta il 28 luglio l'ordinazione episcopale a Lisbona, il Papa lo ha poi creato cardinale nel Concistoro del 5 ottobre 2019, della Diaconia dei Santi Domenico e Sisto.

Monsignor Zani

Il nuovo archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, monsignor Angelo Vincenzo Zani, è nato a Pralboino, in provincia di Brescia, il 24 marzo 1950, ha studiato presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino e la Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il dottorato in Teologia. Ordinato sacerdote il 20 settembre 1975, ha poi conseguito la licenza in Scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana.

Dal 1983 al 1995 ha insegnato Sociologia generale e della religione. Diventa anche responsabile dell'Ufficio scuola della Diocesi e delegato della Conferenza Episcopale della Lombardia per la pastorale della scuola. Dal 1995 al 2002 dirige l'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della Conferenza Episcopale Italiana. Nel gennaio 2002 è nominato sotto-segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il 9 novembre 2012 è nominato segretario della medesima Congregazione ed elevato alla sede titolare di Volturno, con dignità di arcivescovo. Riceve la consacrazione episcopale il 6 gennaio 2013.

Monsignor Pagazzi

Il segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, nato a Crema l’8 giugno 1965, è stato ordinato presbitero il 23 giugno 1990 per la Diocesi di Lodi. Dopo aver conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, ha insegnato in varie Facoltà e Istituti ecclesiastici italiani. Attualmente, fra l’altro, è professore ordinario presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Roma e vice direttore dell’Istituto di Scienze Religiose “Sant’Agostino” a Lodi. Dall’ottobre 2021, è consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede. Collabora con L’Osservatore Romano ed è redattore della Rivista del Clero italiano.