Assisi pronta ad accogliere Papa Francesco

La cittadina umbra, da giorni teatro di “Economy of Francesco”, attende il Pontefice che questa mattina arriverà per incontrare i giovani economisti, imprenditori e changemaker giunti da oltre 100 Paesi del mondo per la terza edizione dell’evento, la prima in presenza

Amedeo Lomonaco – Assisi

La città di San Francesco è in trepidante attesa. Uno dei primi emozionanti momenti sarà l’atterraggio dell’elicottero con il Papa nel Piazzale antistante il Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli. Il Papa sarà poi accolto da tre giovani, in rappresentanza di quelli, circa 1000 e provenienti da 120 Paesi, partecipanti a “Economy of Francesco”, un movimento voluto dal Pontefice che ha messo in moto un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale verso una nuova economia. Quella di quest’anno è la prima edizione in presenza dopo le altre due segnate dalla pandemia e svoltasi in modalità on-line.

Dopo l’arrivo, il Papa raggiungerà il palco del teatro Lyrick. Un momento artistico-teatrale e la testimonianza di otto giovani precederà il discorso di Francesco. L’atteso e successivo momento sarà quello della lettura e della firma del “Patto” con i giovani, un impegno a cambiare l'economia mondiale. Al termine dell’incontro nella città umbra, organizzato dalla diocesi di Assisi, Istituto Serafico ed Economia di comunione, il Papa tornerà in Vaticano.

Per un mondo nuovo

In questi giorni Assisi ha ospitato workshops e tavole rotonde, al centro le questioni economiche e le sfide che il mondo di oggi affronta, come guida le encicliche di Papa Francesco: Laudato si' e Fratelli tutti che riportano alla luce varie questioni, tra cui l'agricoltura e la giustizia, l'energia e la povertà. Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy of Francesco, esorta i ragazzi a “non diventare cinici” crescendo ma ad “essere capaci di mantenere questa fede nella fraternità, nella giustizia, di proseguire in questo cammino nei loro Paesi”. Per il vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, “il Papa ha voluto giocare la carta dei giovani che hanno il talento, l'entusiasmo, il futuro. Ci aspettiamo – afferma - che da questo grande raduno parta, come da un big bang, una grande speranza per il mondo”.