Il Papa: il patrimonio mobiliare della Santa Sede sia gestito dallo IOR

La sede dell’Istituto per le Opere di Religione cui il Rescritto del Papa assegna la gestione dell'intero patrimonio mobiliare della Santa Sede

Un breve rescritto di Papa Francesco pubblicato oggi su L’Osservatore Romano precisa che l’Istituto per le Opere di Religione ha la competenza esclusiva della gestione e che dicasteri, uffici ed enti collegati della Santa Sede debbano trasferire lì tutte le attività finanziarie e le liquidità

VATICAN NEWS

L’Istituto per le Opere di Religione avrà competenza esclusiva sulla gestione patrimoniale e diventerà depositario di tutto il patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle istituzioni ad essa collegate. Lo stabilisce un rescritto di Papa Francesco pubblicato oggi su L’Osservatore Romano.

Francesco stabilisce che il rescritto “abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. Punto centrale del testo papale è l’articolo 219, paragrafo 3 della Costituzione sulla Curia “Praedicate Evangelium”, il quale deve essere interpretato “nel senso che l’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle istituzioni collegate alla Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione”.

Per questo motivo, Santa Sede e istituzioni collegate “che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare lo IOR e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022”. Il rescritto papale entra in vigore immediatamente, con la pubblicazione sul quotidiano della Santa Sede.