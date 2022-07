Francesco a Santa Maria Maggiore ringrazia la Vergine per il viaggio in Canada

Appena rientrato a Roma il Pontefice ha sostato in preghiera davanti all'icona della Madonna alla quale aveva affidato il suo 37.mo viaggio apostolico

Vatican News

Questa mattina, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Al termine della visita, il Pontefice è rientrato in Vaticano.

Lo scorso 22 luglio, a due giorni dalla partenza per il pellegrinaggio penitenziale appena compiuto, il Vescovo di Roma aveva sostato in silenzio, seduto sulla sedia a rotelle, di fronte all'immagine della Vergine nella Basilica Liberiana per affidarle il suo 37.mo viaggio internazionale in Canada.

È dall’inizio del pontificato nel marzo 2013 che Francesco, prima e dopo ogni partenza all’estero, si raccoglie per diversi minuti in preghiera davanti alla icona mariana custodita nella Cappella Borghese, tanto cara al popolo di Roma. Oltre 60 le visite compiute nella Basilica sul Colle Esquilino a Roma.