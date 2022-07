La terza giornata del Papa in Canada in un minuto

I momenti più significativi del terzo giorno di viaggio di Francesco con l'arrivo a Québec e l'incontro con le autorità civili nella Citadelle

In sessanta secondi le immagini più suggestive dei momenti che hanno scandito la terza giornata del viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada. In mattinata l'arrivo in aereo a Québec, capoluogo dell'omonima provincia orientale francofona che sorge sulle rive del fiume San Lorenzo. Poi il trasferimento alla Citadelle de Québec, dove il Pontefice ha incontrato privatamente la governatrice generale, Mary May Simon, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Subito dopo, il discorso alle autorità civili, il Corpo diplomatico e una rappresentanza di popolazioni indigene, alle quali ha ribadito la richiesta di perdono per gli abusi nelle scuole residenziali, perpetrati anche da membri della Chiesa cattolica. Insieme a questo, l'appello perché il mondo possa ispirarsi ai valori indigeni per la cura del creato e la difesa della famiglia, contro ogni colonizzazione ideologica.