La seconda giornata del Papa in Canada in un minuto

I momenti più significativi del secondo giorno di Francesco a Edmonton con la Messa nel Commonwealth Stadium e il pellegrinaggio al Lac Ste. Anne

In poco più di sessanta secondi le immagini più suggestive degli appuntamenti che hanno scandito la seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada. In mattinata la Messa nel Commonwealth Stadium di Edmonton, celebrata dinanzi a 50 mila persone. Prima il giro in papamobile tra i fedeli, poi la celebrazione durante la quale il Pontefice, in occasione della festa dei nonni di Gesù, Gioacchino ed Anna, ha ricordato l'importanza degli anziani, "radici" di una storia da costruire insieme fra generazioni. Nel pomeriggio il Papa si è trasferito invece al Lac Ste. Anne, luogo sacro per le popolazioni autoctone che raggiungono queste acque ogni anno per un tradizionale pellegrinaggio, il 26 luglio. Francesco ha presieduto una liturgia della Parola e, nell'omelia, ha espresso gratitudine alle tante nonne indigene a cui è stato "impedito di trasmettere la fede nella loro lingua e cultura", ma che sono state ugualmente "sorgenti da cui è scaturita l’acqua viva della fede".