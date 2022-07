La Commissione per il dialogo internazionale cattolico-pentecostale

Francesco ai pentecostali: camminiamo insieme come discepoli missionari

In un messaggio ai membri della Commissione per il dialogo cattolico-pentecostale, il Papa ringrazia per il lavoro svolto in questi 50 anni, segnati dal dialogo, la riflessione e i legami di amicizia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano Si apre con i ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi 50 anni il messaggio del Papa alla Commissione per il Dialogo Cattolico-Pentecostale, riunita a Roma dall’8 al 14 luglio 2022 in sessione plenaria, presso il Dicastero per la promozione dell'Unità dei Cristiani. Un lavoro svolto “attraverso il dialogo e la riflessione”, che ha portato a un cammino comune di “amicizia, solidarietà e comprensione reciproca tra cattolici e pentecostali”. “Spero - scrive il Papa - che questo importante anniversario rafforzi questi legami e rinnovi il vostro zelo nell'annunciare, come discepoli missionari, la gioia del Vangelo nella comunità ecclesiale e nell'intera società”. Percorrendo questa strada e “testimoniando la preghiera del Signore perché tutti siano una cosa sola” si potranno “aiutare i nostri fratelli e sorelle a sperimentare nei loro cuori e nelle loro vite la potenza trasformatrice dell'amore, della misericordia e della grazia di Dio”. Leggi Anche 18/01/2022 Unità dei cristiani, Koch: cerchiamo con passione una visione comune In apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, su L’Osservatore Romano il cardinale che guida il dicastero in prima linea nel dialogo ecumenico riflette ... Un dialogo costante Il messaggio del Papa è stato pubblicato sul sito del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, nel quale si ricorda che il dialogo tra le parti è iniziato nel 1972 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza reciproca e il superamento dei pregiudizi tra cattolici e pentecostali. Fino al 1996 è stato l’unico dialogo teologico internazionale portato avanti da rappresentanti pentecostali con un’altra comunione cristiana. Uno dei pionieri del dialogo è stato il pastore David du Plessis che partecipò alla terza sessione del Concilio Vaticano II in qualità di ospite dell’allora Segretariato per l’Unità dei Cristiani. Fino ad ora sono sei i rapporti pubblicati congiuntamente su diversi temi. Il tema dell’attuale fase di dialogo è “Lex orandi, lex credendi”.