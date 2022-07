Angelus sul volo verso il Canada. Il Papa: nonni, la nostra storia

Un viaggio da compiere con spirito penitenziale e una preghiera per i nonni anche i religiosi. Questo al centro del consueto saluto del Papa ai giornalisti che lo accompagnano e che racconteranno il suo lungo "pellegrinaggio" in Canada da oggi fino al 30 luglio data del rientro

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Buona domenica, benvenuti e grazie della compagnia e del servizio. Sono queste le prime parole che Papa Francesco scambia con un'ottantina tra giornalisti e operatori tra i quali non rinuncia a passare per i saluti e le strette di mano.

Il Papa tra i giornalisti al seguito

Saranno loro ad accompagnarlo e a raccontare ogni tappa di questo lungo viaggio in Canada appena iniziato. Un pellegrinaggio "penitenziale" da compiere con questo "spirito", tiene subito a raccomandare, come già fatto domenica scorsa all'Angelus. E proprio per l'impossibilità di recitare in Piazza San Pietro la preghiera mariana, Francesco decide di farlo a bordo e la dedica all'odierna Giornata mondiale dei nonni, voluta sul tema del salmo 92, "Nella vecchiaia daranno ancora frutti".

"Nonni e nonne sono coloro che hanno trasmesso la storia, le tradizioni, le abitudini": tornare a loro col pensiero oggi è importante , un " leitmotiv" nel senso che - spiega il Papa - i giovani devono avere contatto con i nonni, riprendere da loro, riprendere le radici, non per rimanere lì, no, ma per portarli avanti, come l’albero che prende dalle radici la forza e la porta avanti nei fiori, nei frutti".

La ricchezza dei nonni anche nelle famiglie dei religiosi

A questo proposito Francesco cita le parole del poema di Francisco Luis Bernárdez: "Tutto quello che l’albero ha di fiorito gli viene da quello ha di sotterrato, che sono i nonni". Nel ricordo del Papa in questa Giornata in cui, su suo mandato il cardinale vicario Angelo De Donatis ha celebrato la Messa in San Pietro, ci sono in particolare " i vecchi e le vecchie religiosi, i nonni della vita consacrata". Per loro la doppia raccomandazione di " non nasconderli", perchè sono"la saggezza di una famiglia religiosa" e, ai novizi e ai nuovi religiosi, di "avere contatti con loro":

Loro ci daranno tutta l’esperienza di vita che ci aiuterà tanto, tanto ad andare avanti… Per questo … ognuno di noi ha dei nonni e delle nonne, alcuni sono andati, altri sono vivi, ma ricordiamoli oggi in un modo speciale: da loro abbiamo ricevuto tante cose, prima di tutto la storia.