Il Papa all'Incontro globale del turismo giovanile: usate bene e responsabilmente il tempo

In un video messaggio diffuso a Sorrento nell'ambito della settimana dedicata al primo vertice mondiale in cui si confrontano i giovani con i leader del settore, Francesco invita a usare il periodo delle vacanze non dimenticando l'impegno in iniziative di solidarietà, l'aiuto alle famiglie e la dimensione della preghiera

Antonella Palermo

Francesco si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che partecipano al primo Incontro globale del turismo giovanile - dal 27 giugno al 3 luglio a Sorrento - e invita a usare bene il tempo della vacanza.

Solidarietà, aiuto familiare, preghiera

Il pensiero del Papa va a quanti sono ancora studenti, per i quali il turismo coincide con il tempo delle vacanze scolastiche. "Le esperienze che si possono fare in questo periodo rimarranno nella vostra memoria", sottolinea il pontefice. E aggiunge:

Oltre allo svago e al riposo, so che alcuni di voi usano questo tempo per offrire volontariamente un aiuto in iniziative di solidarietà; altri si dedicano a piccoli lavori per dare una mano alla propria famiglia o per mantenersi negli studi; altri ancora si ritagliano giorni di silenzio e preghiera per stare con Dio e ricevere luce sul loro cammino. In ogni caso, vi incoraggio a usare bene e responsabilmente il tempo che avete a vostra disposizione: è così che si cresce e ci si prepara ad assumere compiti più impegnativi.

Il Papa conclude augurando ai ragazzi di "essere messaggeri di speranza e di rinascita per il futuro".

Un confronto tra giovani e leader nel settore

Sono più di 130 - tra i 12 e i 18 anni - i giovani provenienti da 60 Paesi che si ritrovano nella cittadina della costa campana per un evento, primo nel suo genere, organizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e ospitato in Italia in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT). Si confronteranno con i leader del settore, tra cui politici e figure chiave del mondo dello sport, della gastronomia, dell’intrattenimento e dell’innovazione. Il vertice ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. “Contribuirà a costruire un’eredità duratura fornendo ai giovani le competenze e le conoscenze necessarie per trasformare il turismo non solo nelle loro comunità, ma ovunque“, afferma il segretario generale dell’UNWTO, Zurab Pololikashvili.

Sostenibilità, agricoltura, navigazione

Sono previste sei Masterclass, oltre a due conferenze serali, una simulazione dell’Assemblea generale dell’UNWTO e sessioni interattive in cui i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con le Nazioni Unite e con i ministri del Turismo e altri funzionari di alto livello provenienti da Repubblica Democratica del Congo, Croazia, Germania, Georgia, Albania, Azerbaigian, Kazakistan, Maldive, Spagna, Montenegro, Sao Tomé e Principe, Yemen e molti altri Stati membri dell’UNWTO. Il vertice si concentrerà su alcune delle principali sfide e opportunità che il turismo globale si trova ad affrontare in questo momento, ponendo l’accento sul ruolo del settore nel raggiungimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra questi, un approfondimento sulla biodiversità, anche grazie a un’escursione nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, e sulle tecniche del mare e della navigazione. Inoltre, il World Food Forum (organizzato dalla FAO) ospiterà un dibattito sulle soluzioni per ridurre gli sprechi alimentari nel turismo.

Gli ospiti internazionali

Tra i relatori internazionali che parteciperanno al GYTS l’inviato delle Nazioni Unite per i giovani, Jayathma Wickramanayake, e gli ambasciatori del turismo responsabile dell’UNWTO Valeria Mazza, Didier Drogba, Gino Sorbillo e Pilar Rodriguez. Tra i contributi esterni - oltre al videomessaggio di Papa Francesco - quello dell'attrice Sophia Loren, di Eliza Jane Reid, first lady islandese e ambasciatrice UNWTO, di Diego Simeone, Fernando Hierro, del direttore generale della FAO Qu Dongyu, del presidente dell’Assemblea Generale Onu Abdulla Shahid e del Commissario europeo Mariya Gabriel, responsabile per la gioventù. Si unirà virtualmente anche l’ambasciatrice che parlerà dell’innovazione come parte fondamentale nel futuro del turismo.