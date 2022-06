Il Papa ai fedeli dell’Uruguay: “Difendere la famiglia, lì c’è la vita”

Videomessaggio di Francesco agli operatori della pastorale familiare del Paese sudamericano, al termine dell’incontro Mondiale delle Famiglie del 22-26 giugno scorsi

“Prendersi cura della famiglia. Difendere la famiglia. Perché è lì che c'è la vita. È lì che si trova la storia”. Così Papa Francesco in un videomessaggio alle famiglie dell'Uruguay, inviato al termine del X Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Roma dal 22 al 26 giugno scorsi. Il videomessaggio è stato pubblicato ieri, 27 giugno, sul sito della diocesi di San José de Mayo.

Rivolgendosi a quanti sono impegnati nella pastorale familiare nel Paese sudamericano, il Papa rivolge un chiaro invito alla cura e alla difesa della famiglia: “Questo è ciò che Dio vuole da ciascuno di noi. Quando è venuto al mondo, voleva nascere in una famiglia”, dice. “Continuate”, esorta Francesco. “Non abbiate paura. Non è facile. La vita non è facile. Ma è così bello viverlo bene in famiglia”. Da qui la benedizione: “Che la Madonna vegli su di voi e, per favore, non dimenticate di pregare per me”.