Kevin Ingram nuovo consigliere dell’ASIF

L’esperto britannico collaborerà con l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria

Vatican News

Papa Francesco ha nominato Kevin Ingram membro del Consiglio dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria. Il presidente dell’ASIF, Carmelo Barbagallo, ha espresso la sua soddisfazione per la nomina affermando che “l'importante esperienza professionale di Ingram consentirà di integrare le competenze del Consiglio dell'ASIF, contribuendo al miglior espletamento delle sue funzioni. Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri uscenti Joseph Yuvaraj Pillay e Maria Bianca Farina per il prezioso contributo offerto in questi anni”.

Ingram è stato socio revisore di PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC") con sede a Londra dal 1990 fino al pensionamento nel dicembre 2009. Si è specializzato nella revisione contabile di aziende di servizi finanziari, compresa la stesura di relazioni sui controlli finanziari interni di tali aziende per l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito. Dal 2000 al 2007 è stato a capo della practice di revisione dei fondi di investimento di PwC UK. La sua esperienza comprende la revisione di società di gestione patrimoniale, banche e alcune compagnie di assicurazione, nonché la revisione di numerosi prodotti di investimento, tra cui fondi di investimento, fondi aperti, hedge fund e fondi di private equity.

Dal suo ritiro da PwC è stato presidente non esecutivo di due società di investimento quotate nel Regno Unito. Una di queste si è concentrata sugli investimenti in aziende quotate nel Regno Unito e l'altra sugli investimenti in prestiti speciali, principalmente negli Stati Uniti. Ingram è un commercialista qualificato e membro dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles. È anche membro del Consiglio di amministrazione e presidente del Comitato di revisione del Westminster Roman Catholic Diocesan Trust.