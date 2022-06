Sabato la Messa per le Famiglie sarà celebrata alle 18.30

A causa del caldo, è stato deciso lo spostamento dell’orario della Messa che sarà celebrata dal Papa in Piazza San Pietro

Le alte temperature di questi giorni hanno fatto slittare l’orario dell’inizio della Santa Messa per le famiglie, in occasione del decimo Incontro Mondiale delle Famiglie, che sarà presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro. In una comunicazione ai giornalisti, la Sala Stampa ha reso noto il nuovo orario della celebrazione, fissato per le ore 18:30 e non più alle 17:15. Uno spostamento deciso anche per favorire una maggiore partecipazione dei fedeli.

La Santa Messa è uno degli ultimi appuntamenti dell’Incontro incentrato sul tema: “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, che si è aperto ieri sera con il Festival delle Famiglie, scandito da testimonianze e musica per raccontare la ricchezza delle famiglie di oggi. La formula di questo Incontro è nuova e inedita perché si svolge a Roma ma anche nelle diocesi dove è stato promosso un incontro per le proprie famiglie e per le comunità. Questo appuntamento cade nel sesto anniversario di Amoris Laetitia e a quattro anni da Gaudete et Exsultate.

Nella giornata di oggi sono previsti quattro panel, tra cui “Sposi e sacerdoti insieme per costruire la Chiesa”, e due conferenze, di cui una incentrata sul tema “Accompagnare i primi anni di matrimonio”. Venerdì 24 giugno verranno approfondite altre tematiche tra cui “Il catecumenato matrimoniale” e quello della “Vocazione e missione nelle periferie esistenziali”. Il giorno successivo, sabato 25 giugno, una conferenza è dedicata alla famiglia Beltrame Quattrocchi. La presentazione del sussidio sui Santi Sposi precede poi la Santa Messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro. L’incontro si conclude domenica 26 giugno con il "Mandato alle famiglie".