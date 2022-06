L'agenda di Francesco nei mesi di giugno e luglio

Pubblicato il calendario dei prossimi impegni papali: tra gli appuntamenti di questo mese l'Incontro mondiale delle famiglie, a luglio i viaggi apostolici nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan e poi in Canada

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso note le celebrazioni che il Papa presiederà nel mese di giugno e luglio. Francesco sarà presente al X Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolge a Roma dal 22 al 26 giugno e al quale partecipano i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Nell’aula Paolo VI si svolgeranno il Festival delle famiglie e il Congresso teologico-pastorale. Il 25 giugno, alle 17.15, il Papa celebrerà la Messa in Piazza San Pietro.

Il 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, Francesco presiederà alle 9.30, nella Basilica di San Pietro, la Messa con la benedizione dei Palli, che saranno imposti come segno di comunione col Vescovo di Roma ai nuovi arcivescovi metropoliti.



I viaggi in Africa e Canada

A luglio il Papa affronterà due viaggi apostolici, a inizio e a fine mese. Dal 2 al 7 si recherà nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Si tratterà del 37.mo viaggio che vedrà Francesco visitare tre città - Kinshasa, Goma e Giuba - e incontrare autorità civili ed ecclesiali, giovani, sfollati, vittime di violenza. Dal 24 al 30 luglio, infine, il Papa sarà in Canada realizzando un desiderio espresso più volte di giungere nel Paese dove la Chiesa è impegnata in un importante processo di riconciliazione con gli indigeni. Secondo l'agenda del viaggio il Pontefice farà tappa a Edmonton, Québec ed Iqaluit.