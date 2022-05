Bassetti conclude il suo ministero a Perugia, nominati i nuovi ausiliari a Roma

Il Papa ha accettato la rinuncia alla guida dell’arcidiocesi umbra da parte del cardinale presidente uscente della Cei e ha nominato due parroci, Lamba e Salera, e un rettore di seminario, Reina, come vescovi a sostegno della diocesi capitolina

Vatican News

Tre giorni più tardi la fine del mandato a capo dei vescovi italiani, per l’80.enne cardinale Gualtiero Bassetti è giunto il momento del ritiro anche dalla guida dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve dove lo aveva nominato Benedetto XVI nel luglio 2009. Francesco ha accettato oggi la rinuncia del porporato, disponendo anche le nomine di tre nuovi ausiliari per la diocesi di Roma.

Leggi Anche 26/05/2022 Cei, monsignor Savino eletto vice presidente per l'area Sud È il vescovo di Cassano all’Jonio a ricoprire l'incarico alla Conferenza episcopale italiana, presule da sempre attento alle fragilità e ai problemi dovuti all’illegalità diffusa e ...

I nuovi ausiliari di Roma

I nuovi vescovi sono i sacerdoti Riccardo Lamba, del clero capitolino, finora parroco di San Ponziano, e Daniele Salera, anch’egli incardinato a Roma, finora parroco di San Frumenzio. Con loro, il Papa ha nominato vescovo ausiliare anche il sacerdote Baldassarre Reina, del clero agrigentino, già rettore del Seminario maggiore arcivescovile.

Cenni biografici

Laureato in Medicina, monsignor Lamba, 65 anni, originario di Caracas ma ordinato presbitero a Roma nell’1986, ha ottenuto anche il baccalaureato e la licenza in Psicologia alla Gregoriana, competenze queste che ha messo a servizio dal 1991 al 2000 in veste do assistente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Successivamente ha svolto il ministero di parroco in tre divere comunità.

Monsignor Salera è nato a Roma 52 anni dove è stato ordinato sacerdote nel 2002. Ha una laurea in Sociologia dopo la quale ha conseguito anche la licenza in Teologia Spirituale. Tra i vari incarichi, oltre al ministero di parroco, quello di docente di religione presso l’Ufficio Catechistico Diocesano, di vicerettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore e di assistente ecclesiastico presso la zona Centro Urbis dell’AGESCI.

Originario dell’agrigentino, in Sicilia, è monsignor Baldassarre Reina, 52 anni che dopo gli studi in Teologia è stato ordinato sacerdote nel ’95 e nel ‘98 ha ottenuto la licenza in Teologia Biblica alla Gregoriana. Più volte parroco, oltre all’incarico di rettore del Seminario maggiore di Agrigento, ha svolto fra l’altro compiti di docenza di Sacra Scrittura.