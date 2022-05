I direttori delle riviste dei Gesuiti incontrano Papa Francesco

Al centro del colloquio, il tema della guerra in Ucraina, la vita della Chiesa e il percorso sinodale

Vatican News

Dieci direttori di riviste dei Gesuiti sono stati ricevuti stamani in Vaticano da Papa Francesco. Si tratta di riviste culturali europee della Compagnia di Gesù: Stimmen der Zeit (Germania), Choisir (Svizzera), Signum (Svezia), Razón y fe (Spagna), Brotéria (Portogallo), Deon (Polonia), A Szív (Ungheria), Viera a život (Slovacchia), Thinking Faith (Regno Unito) e La Civiltà Cattolica (Italia). Tre direttori sono laici, di cui due donne (per la rivista svizzera e quella inglese). Gli altri sono gesuiti.

All’udienza ha partecipato anche il preposito generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa Abascal. Oltre un’ora di conversazione col “solito stile fraterno e diretto”, ha scritto in un tweet padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. Non c’è stato un discorso, ma un dialogo semplice e informale, con domande e risposte: si è parlato in particolare della guerra in Ucraina e della difficile situazione che sta vivendo il mondo, ma anche della vita della Chiesa, dell’attuale percorso sinodale e della missione di queste riviste. I direttori si trovano a Roma per un incontro di tre giorni. Il resoconto del colloquio sarà pubblicato prossimamente da La Civiltà Cattolica e dalle riviste degli altri Paesi.