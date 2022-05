Il Papa nomina monsignor Russo vescovo di Velletri – Segni

Accettando la rinuncia di monsignor Apicella, Francesco ha destinato il segretario generale della Cei alla sede vescovile laziale

Si apre un nuovo capitolo nel servizio alla Chiesa di monsignor Stefano Russo, finora vescovo emerito di Fabriano-Matelica e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco, dopo aver accolto la rinuncia al governo pastorale della diocesi suburbicaria di Velletri-Segni, presentata da monsignor Vincenzo Apicella, lo ha scelto per questo incarico.

Sessantuno anni, monsignor Russo è originario di Ascoli Piceno dove è nato il 26 agosto 1961. Nel 1990 ha conseguito la laurea in Architettura all’università di Pescara, frequentando poi i corsi per il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Solo un anno dopo l’ordinazione presbiteriale.

Per molti anni, dal 1990 al 2007, è stato presidente della Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della diocesi di Ascoli Piceno e Incaricato per i Beni Culturali Ecclesiastici. Si è occupato anche di coordinare l’ufficio diocesano per gli interventi di recupero degli edifici di valore storico-artistico danneggiati dal terremoto nelle Marche. La competenza e la passione per l’arte lo hanno portato a ricoprire, per 10 anni fino al 2015, il ruolo di responsabile del Comitato dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della Cei. Il 18 marzo 2016 è stato nominato vescovo di Fabriano-Matelica. Due anni dopo è diventato segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Di oggi anche la nomina a vescovo della diocesi di Lamezia Terme del reverendo Serafino Parisi, appartente al clero di Crotone-Santa Severina, parroco e direttore della Scuola Biblica Diocesana. Inoltre il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Città di Castello, presentata da monsignor Domenico Cancian, e ha nominato al suo posto monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, unendo le due Sedi in persona Episcopi.