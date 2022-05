Il Papa ricorda il presidente degli Emirati Arabi, uomo del dialogo

Lutto negli Emirati Arabi per la morte del presidente lo sceicco Khalifa Bin Zayed al-Nahyan (ANSA)

In un messaggio di cordoglio per la scomparsa dello sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Francesco ne ricorda l’impegno sul fronte dell’unità, della solidarietà della famiglia umana, valori che hanno ispirato il Documento di Abu Dhabi

Il Papa si dice "rattristato" per la morte di Sua Altezza lo sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Abu Dhabi, morto il 13 maggio scorso. In un messaggio di cordoglio, Francesco offre le sue condoglianze e le sue preghiere, omaggiando la “sua distinta e lungimirante leadership al servizio della nazione”.

Il Pontefice ricorda anche l’attenzione dello Sceicco per la Santa Sede e per le comunità cattoliche degli Emirati, ma anche “il suo impegno a favore dei valori del dialogo, della comprensione e della solidarietà tra i popoli e le tradizioni religiose proclamato solennemente dallo storico Documento di Abu Dhabi e incarnato dal Premio Zayed per la Fratellanza Umana”.

L’auspicio del Papa è che la sua eredità possa continuare a ispirare “gli sforzi degli uomini e delle donne di buona volontà ovunque, affinché perseverino nel tessere legami di unità e di pace tra i membri della nostra unica famiglia umana”. Francesco infine assicura le sue preghiere allo Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al quale ha indirizzato il messaggio, alla sua famiglia e “all’amato popolo degli Emirati Arabi Uniti”.