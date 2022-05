Francesco riceve il premier della Bulgaria

Un quarto d'ora di colloquio privato tra il Papa e il primo ministro Kiril Petkov

Vatican News

Alla vigilia della Giornata dei santi Cirillo e Metodio, dell'alfabeto bulgaro, dell'istruzione e la cultura bulgara e della letteratura slava in programma di domani, questa mattina una delegazione del Paese guidata dal primo ministro Kiril Petkov è stata ricevuta in Vaticano dal Papa



Oltre il quarto d’ora di colloquio in privato tra Francesco e il premier, c’è stato spazio per il consueto scambio di doni. La parte bulgara, informa la Sala Stampa vaticana, ha portato un presepe in panno di lana realizzato dal Centro “Natività di Cristo”, legato all’Esarcato Apostolico Cattolico di rito bizantino-slavo a Sofia, e un tappeto tradizionale Chiprovtsi. Il Papa ha ricambiato con una serie di doni tra cui una copia del messaggio per la Pace di quest’anno e del Documento sulla Fratellanza Umana.