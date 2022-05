Paolo Martinelli è il nuovo Vicario apostolico dell'Arabia del sud

Nominato dal Papa, il frate minore cappuccino attualmente vescovo ausiliare di Milano, succede al confratello monsignor Paul Hinder

Vatican News

Da Milano all'Arabia Saudita: Francesco ha nominato ieri 1 maggio, monsignor Paolo Martinelli vicario apostolico del Vicariato apostolico dell’Arabia del Sud (Penisola Arabica), accettando la rinuncia presentata per raggiunti limiti di età dal confratello cappuccino Paul Hinder.

Nato a Milano il 22 ottobre 1958, Martinelli nel 1978 matura la vocazione francescana ed entra nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della provincia di san Carlo in Lombardia. Ordinato sacerdote nel settembre nel 1985, studia e insegna Teologia in diversi atenei pontifici. Il 24 maggio 2014 viene nominato vescovo ausiliare di Milano. L’ordinazione episcopale avviene nel Duomo il 28 giugno 2014. Nel capoluogo ambrosiano svolge il ministero di vicario episcopale per la Vita consacrata e per la Pastorale scolastica, è inoltre delegato della Cei per la Vita consacrata e la Pastorale della salute. Nella Cei è presidente della Commissione episcopale per il Clero e la Vita Consacrata. Molte le sue collaborazioni con le Congregazioni presso la Santa Sede.

Dando la notizia domenica, in un messaggio, l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha ricordato che la nuova missione chiama il vescovo Martinelli a "prendersi cura dei fedeli cattolici presenti in una regione molto vasta", fedeli per lo più migranti per lavoro dai Paesi asiatici. Il Vicariato comprende gli Emirati Arabi Uniti, l’Oman, lo Yemen, per una popolazione complessiva di circa 43 milioni di persone. "Mi faccio voce - ha scritto monsignor Delpini - della Diocesi di Milano e della Conferenza episcopale lombarda per esprimere riconoscenza e ammirazione per fra Paolo".