Il Papa racconta in tv gli incontri di Gesù attraverso l’arte

La sera di Pasqua, domenica 17 aprile, in prima serata su Rai Uno, gli incontri di Gesù raccontati da Papa Francesco e dall'arte dei Musei Vaticani e della Biblioteca Vaticana, con un contributo di Roberto Benigni. Il programma "Volti dei Vangeli" è realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

I protagonisti del Vangelo raccontati dalla voce del Papa, accompagnata dalle immagini dei grandi artisti di ogni tempo. Sono tanti gli sguardi incontrati da Gesù: dall'esattore delle tasse Matteo al buon ladrone, da Pietro a Giuda, da Pilato a Maria Maddalena. A loro Francesco in nove anni di pontificato ha dedicato omelie, anche inedite, catechesi e riflessioni, raccolte nel programma "Volti dei Vangeli" realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e i Musei Vaticani. Scritto da Andrea Tornielli e Lucio Brunelli, con la fotografia e la regia di Renato Cerisola e le musiche di Michelangelo Palmacci, andrà in onda la sera della Domenica di Pasqua, 17 aprile, su Rai Uno.

Il contatto con Cristo vivo

“Continuo a consigliare il contatto giornaliero con il Vangelo perché se tu non hai contatto giornaliero con la persona amata, difficilmente potrai amare”, spiega il Papa nelle parole introduttive del programma. “L’amore è il contatto continuo, è il parlare continuo, è ascoltare l’altro, guardarlo. L’amore è condividere… E poi, c’è un’altra cosa, molto, molto difficile: se tu non hai contatto con il Cristo vivo, quello del Vangelo, sicuramente avrai contatto con le idee, o con le ideologie sul Vangelo”.

Dentro i capolavori

L’obiettivo del fotografo-regista entra nei capolavori svelandone dettagli difficilmente osservabili a prima vista. Quadri, affreschi, miniature, sculture: opere d’arte note e altre meno conosciute. Molte delle immagini scelte per rappresentare le scene evangeliche appartengono al tesoro di bellezza conservato in Vaticano presso i Musei Vaticani e la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Il volto gioioso di Gesù

Filo rosso della narrazione è la lunga intervista che Francesco ha concesso per l'occasione sul tema dell’incontro tra Gesù e i personaggii del Vangelo. La serata televisiva, presentata dalla direttice del TG1 Monica Maggioni, sarà aperta da un contributo dell’attore Roberto Benigni sul volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione. La serie completa, in tre puntate, di “Volti dei Vangeli” sarà successivamente messa in onda da Rai Cultura sul canale Rai Storia.

Riscoprire la bellezza del Vangelo

“Abbiamo pensato a questo programma come a un’occasione di incontro, di riflessione, e di riscoperta della bellezza del Vangelo in un tempo segnato da così tante brutture”, dichiara Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione. “Il risultato è un prodotto unico, non catalogabile. Bello proprio perché unico. Una risposta alla tirannia del tempo, della fretta, della smemoratezza, della cultura dell’indifferenza e della sintassi semplificata che regola le nostre vite e che spesso mortifica la verità. È come se il Papa ci prendesse per mano e ci accompagnasse in un viaggio verso la verità dell’incontro. Di questo - precisa - dobbiamo essere grati a lui innanzitutto per le sue parole, ai Musei Vaticani e alla Biblioteca Apostolica Vaticana per aver condiviso le immagini di capolavori senza tempo, agli autori al regista e agli operatori per il loro lavoro, a Roberto Benigni per il suo prezioso contributo introduttivo, e alla Rai che ci ha accompagnato nella realizzazione di questo progetto che ora offre ai telespettatori come regalo di Pasqua”.