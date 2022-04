Ucraina, il Papa si unisce all’appello dell’Onu per una tregua a Pasqua

Azioni di guerra in Ucraina (ANSA)

Un "cessate il fuoco" in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, il 24 aprile prossimo: la richiesta dell’Onu viene accolta con favore da Francesco e dalla Santa Sede

Vatican News



“Nulla è impossibile a Dio” si legge in comunicato vaticano, nel quale si afferma che la Santa Sede e il Papa si uniscono all’appello dell'Onu per una tregua in vista della Pasqua che, secondo il calendario giuliano, si celebra il 24 aprile prossimo.

L’iniziativa è stata promossa dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, d’accordo con Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina ed è stato lanciato il 19 aprile scorso.

Papa Francesco, nella Domenica delle Palme, aveva chiesto una tregua pasquale per arrivare alla pace. Nel testo di oggi si invoca la protezione del Signore perché “la popolazione intrappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace”; si chiede inoltre “a chi ha la responsabilità delle Nazioni di ascoltare il grido di pace della gente”.