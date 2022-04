Francesco conferma Czerny e Smerilli ai vertici del Dicastero per lo Sviluppo Umano

Il porporato gesuita e la religiosa salesiana, finora responsabili ad interim del dicastero, ratificati nei loro ruoli. Padre Fabio Baggio nominato sottosegretario anche con responsabilità sulla Sezione Migranti e Rifugiati e sui progetti speciali.

“Gesti di guarigione gesti di liberazione, di riconciliazione” da riproporre “ai tanti feriti sul ciglio della strada”. In sostanza la missione del Buon samaritano, afferma a Radio Vaticana - Vatican News il cardinale Michael Czerny. È lo spirito con cui ricomincia nella forma, proseguendo nella sostanza, il lavoro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che oggi ha ricevuto dal Papa la conferma per un quinquennio delle cariche di vertice. Era il 23 dicembre quando il Papa affidava l’interim del dicastero al cardinale Czerny, nella sua veste di prefetto, e a suor Alessandra Smerilli come segretario, nomine cui si affianca quella di padre Fabio Baggio nel ruolo di sottosegretario e con responsabilità specifiche per quanto concerne la Sezione Migranti e Rifugiati e i progetti speciali.



Nel ringraziare il Papa per la fiducia, i nuovi responsabili ribadiscono in una dichiarazione congiunta l’orizzonte in cui si muoverà la loro azione, in particolare “lo sviluppo integrale di ogni persona e la cura della nostra casa comune”. “Ci impegneremo anche ad implementare - si legge fra l'altro - le raccomandazioni prodotte dalla metà del 2021 da parte della Commissione di valutazione istituita dal Santo Padre e guidata dal Card. Blase Cupich”. La nota termina con le congratulazioni del Dicastero al predecessore, il cardinale Peter K.A. Turkson, "chiamato dal Santo Padre a servire la Chiesa nel suo nuovo ruolo di Cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali”.

Per il Papa la “parabola del Buon samaritano è evidentemente la magna charta dell'evangelizzazione, è il fare agli altri come Gesù ha fatto a noi”, afferma il prefetto del dicastero, che evidenzia come la riconferma avuta da Francesco sia il segno di un rinnovamento, che il cardinale Michael Czerny auspica per tutto il dicastero. L’urgenza, sostiene, è quella di “sviluppare il senso pastorale” nella linea del nome stesso del dicastero, lo “sviluppo umano integrale”, dice, va studiato approfondito in tutte le sue sfaccettature.

Quella che ci offre il Papa, fa eco suor Alessandra Smerilli, è la possibilità di “servire e ascoltare le Chiese locali”, di “metterci in ascolto e a servizio di chi tutti i giorni cura le ferite, è a contatto con chi ha più bisogno, lì dove è meno visibile lo sviluppo umano integrale”, e dove invece sono gli “scartati”. Essere a Roma, sottolinea la religiosa salesiana, cioè in qualche modo al centro, offre “la possibilità di mettere insieme, di connettere e di riuscire a portare la voce di chi non ha voce, lì dove forse non verrebbe ascoltata senza una nostra mediazione”.