Il Papa desidera andare in Kazakhstan per il Congresso delle religioni mondiali

Francesco ha espresso questa intenzione durante un collegamento video col presidente kazako Tokayev. Il Congresso si svolgerà il prossimo settembre a Nur-Sultan

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha espresso la sua intenzione di recarsi in Kazakhstan in occasione del 7° Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali che si terrà il prossimo settembre nella capitale kazaka, Nur-Sultan. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Il Papa ne ha parlato durante un collegamento video con il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Il Primo Congresso delle religioni mondiali e tradizionali si è svolto ad Astana nel 2003 avendo come modello la “Giornata di preghiera per la pace” nel mondo convocata ad Assisi da Giovanni Paolo II nel gennaio 2002, per riaffermare il contributo positivo delle diverse tradizioni religiose al dialogo e alla concordia tra popoli e nazioni dopo le tensioni seguite agli attentati dell’11 settembre 2001.

Il prossimo congresso interreligioso avrà come tema “Il ruolo dei leader delle fedi mondiali e tradizionali nello sviluppo socio-spirituale dell’umanità nel periodo dopo la pandemia”.