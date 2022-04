Il Papa riceve Orbán e riconosce il lavoro in Ungheria a favore dei profughi ucraini

Udienza di quaranta minuti con il primo ministro dell’Ungheria, rieletto per la quarta volta lo scorso 3 aprile. Il premier magiaro ha chiesto a Francesco di sostenere gli sforzi per la pace e che il Paese attende una sua visita. I due si erano incontrati l’ultima volta il 12 settembre 2021, in occasione della tappa a Budapest del Pontefice per il Congresso Eucaristico

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

È durata 40 minuti l'udienza del Papa a Viktor Orbán, primo ministro dell'Ungheria, Paese del quale Francesco ha riconosciuto l'opera di protezione e accoglienza a favore dei profughi in fuga dall'Ucraina. Arrivato in Vaticano poco prima delle 11, accompagnato dalla moglie e da un seguito di tre persone, il premier magiaro, essendo in visita privata, non ha incontrato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin - in questi giorni in Messico -, né il segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.

Orbán è al suo primo viaggio dopo la nuova vittoria elettorale del 3 aprile scorso: il partito Fidesz ha ottenuto la quarta maggioranza parlamentare consecutiva di due terzi alle elezioni. “Il mio primo viaggio ufficiale dopo le elezioni mi porterà in Vaticano, da Papa Francesco”, riferiva ieri lo stesso Orbán tramite il suo account Facebook, da dove oggi ha pubblicato la foto della stretta di mano con il Pontefice. Quattro anni fa, dopo le elezioni del 2018, il primo viaggio era stato a Varsavia.

Quaranta minuti di colloquio

L'udienza nella Biblioteca Apostolica è iniziata alle 11.05. "Sono contento della sua presenza qui", ha detto il Papa facendo accomodare al tavolo l'ospite. Il colloquio, alla presenza di un interprete, è andato avanti fino alle 11.45. "Dio la benedica, benedica la sua famiglia e l'Ungheria", ha detto il Pontefice in inglese, salutando il premier. Che, sempre in inglese, ha replicato: "Noi la aspettiamo", lasciando intendere l'invito a visitare l'Ungheria. Tramite il portavoce Zoltan Kovacs, il primo ministro, a margine dell'incontro ha fatto sapere di aver chiesto a Papa Francesco di "sostenere i nostri sforzi per la pace".

I doni

Diversi i doni consegnati da Orbán al Pontefice: due libri, di e su Béla Bartók, compositore ungherese ed esperto di musica. "Se la sente, ci ascolta", ha detto il leader politico. Poi ha consegnato una raccolta di dischi di musica lirica e un volume del 1750 con l’Ufficio delle Ore per la Settimana Santa in inglese e latino.

Il Pontefice ha ricambiato con una formella in bronzo raffigurante San Martino di Tours - originario della Pannonia, l'odierna Ungheria - nell'atto di proteggere il povero donandogli una parte del proprio mantello. E proprio presentando questo regalo, il Papa ha commentato: "Questo l'ho scelto per lei, San Martino che è ungherese, e ho pensato che voi ungheresi in questo momento state ricevendo tutti questi profughi". In dono da parte del Papa anche i documenti del pontificato, il Messaggio per la Giornata mondiale della Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, siglato nel 2019 ad Abu Dhabi, e il libro edito da LEV sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020.

I doni del Papa a Orbán

L'incontro a Budapest nel settembre 2021

Un primo incontro ‘privato’ tra Orbán e Francesco, sempre in Vaticano, risale al 28 agosto 2016, quando il Pontefice ricevette il gruppo di leader e parlamentari cristiani europei partecipanti a Frascati all'annuale meeting della Rete/ICln. L’ultima volta che i due si sono incontrati è stato il 12 settembre 2021, quando il Papa si è recato a Budapest per la chiusura del Congresso Eucaristico Internazionale. Prima della Messa, il Papa - accompagnato dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher - aveva incontrato Orbán, insieme al presidente della Repubblica, Janos Ader, e al vice primo ministro, Zsolt Semjén, nella Sala Romanica del Museo delle Belle Arti. Un appuntamento “previsto”, durato anche quello una quarantina di minuti, come riferiva la Sala Stampa vaticana, e avvenuto “in un clima cordiale”. Numerosi i temi trattati: dal ruolo della Chiesa nel Paese all’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la difesa e promozione della famiglia.

Leggi Anche 12/09/2021 Chiesa, famiglia e ambiente nell'incontro del Papa con le autorità ungheresi In privato nella Sala Romanica del Museo delle Belle Arti Francesco ha incontrato questa mattina il presidente, il premier e il vice premier d'Ungheria, prima di parlare ai vescovi ...

Lo stesso Papa Francesco aveva avuto modo di riferire ulteriori dettagli sull’appuntamento, verso il quale si era catalizzata l’attenzione della stampa mondiale, viste le posizioni divergenti del premier sul tema dei rifugiati rispetto a quelle del Pontefice. “Io sono stato visitato, è venuto il presidente da me, ha avuto questo garbo, è la terza volta che lo incontro ed è venuto con il primo ministro e con il vice primo ministro, erano in tre. Ha parlato il presidente”, diceva Papa Francesco, riferendo che i temi trattati erano stati l’ecologia (“Davvero chapeau a voi ungheresi, la coscienza ecologica che voi avete, impressionante”, disse) e la famiglia. Il primo ministro e il vice avevano poi spiegato i dettagli tecnici di una legge volta ad aiutare le coppie giovani a sposarsi. “Sull’immigrazione, no, non se n’è parlato”, confermava il Papa.

L'accoglienza dei profughi ucraini

La tematica dell’immigrazione è tornata ora di urgente attualità con il deflagrare della guerra in Ucraina. L’Ungheria si è mostrata disponibile ad accogliere i profughi. Agli inizi di aprile Orbán aveva avuto pure un colloquio personale con il presidente russo Vladimir Putin chiedendo un immediato “cessate il fuoco” in Ucraina. “La sua risposta è stata positiva, ma con delle condizioni”, spiegava Orbán in conferenza stampa, dicendo di aver invitato Putin a Budapest insieme ai leader di Francia, Germania e Ucraina. Il primo ministro ungherese ha assunto posizioni giudicate più ‘moderate’ verso la Russia circa le sanzioni a Mosca e il sostegno a Kiev e ha espresso il rifiuto di fornire armi agli ucraini.

Il colloquio tra Francesco e il premier ungherese

La visita del cardinale Czerny in Ungheria

Leggi Anche 10/03/2022 Czerny in Ucraina: siamo tutti poveri di fronte a questa guerra, basta colpire i civili Prosegue la missione dell'inviato del Papa in Ungheria. Incontro con il vice primo ministro e visita alla frontiera di Barabás, dove sono ammassate centinaia di persone nei cinque ...

Quanto ai profughi, come riferito oggi dal portavoce del governo ungherese, sono 625.956 le persone in fuga dal Paese invaso giunte ai confini dell’Ungheria, dove sono state avviate diverse iniziative per sostenerne l’accoglienza e la permanenza. Oltre 17 mila hanno domandato protezione umanitaria, altri 100 mila hanno chiesto il permesso di soggiorno temporaneo mensile. Per molti l’Ungheria rappresenta infatti un ‘ponte’ per raggiungere altre zone d’Europa, in particolare Germania e Italia, dove vivono e lavorano parenti e amici. Cinque le frontiere che realtà cattoliche e non solo dell’Ungheria – dalla Caritas alla Croce Rossa alle chiese protestanti - si sono suddivise per far fronte in modo più organico all’emergenza.

Il governo ungherese dice di aver offerto tutto il suo sostegno, anche economico: lo ribadiva anche il vice premier Semjén nel suo colloquio a Budapest con il cardinale Michael Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale, inviato dal Papa in Ungheria e Ucraina i primi giorni di marzo per mostrare vicinanza ai profughi. Czerny era stato ricevuto in udienza nel Palazzo presidenziale il secondo giorno della sua missione e il vice primo ministro aveva voluto ribadire l’“ottima collaborazione tra Stato e Chiesa per l’assistenza dei rifugiati”. “L’Ungheria accoglierà i profughi senza alcuna limitazione”, diceva Semjén. Czerny ha replicato auspicando che tale atteggiamento diventi permanente, non limitandosi solo all’emergenza della guerra, e soprattutto si allarghi ad ogni popolo del mondo: “Queste braccia siano sempre più aperte”. Sempre Semjén, nello stesso incontro, argomentava la scelta di non inviare armi all’Ucraina: “Le armi non transitano in territorio ungherese perché non vogliamo ampliare il conflitto, speriamo in una soluzione diplomatica”.