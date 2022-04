Il Papa a Santa Maria Maggiore ringrazia la Vergine per il viaggio a Malta

Il Papa in preghiera a Santa Maria Maggiore

Francesco si è soffermato in preghiera davanti all'icona della Madonna alla quale aveva affidato il suo 36.mo pellegrinaggio all'estero

VATICAN NEWS

Questa mattina, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, Papa Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Lo riferisce in un comunicato la Sala Stampa della Santa Sede.

Il Pontefice ha voluto ringraziare la Vergine alla quale aveva affidato il suo 36.mo pellegrinaggio fuori dall’Italia, prima di partire, nel pomeriggio dell’1 aprile. Al termine della visita a Santa Maria Maggiore, Papa Francesco è rientrato in Vaticano.