Il Papa riceve il presidente della Repubblica del Gabon

Una rinnovata collaborazione tra il Paese africano e la Santa Sede è stata evidenziata durante l’udienza di Francesco al presidente Ali Bongo Ondimba

Vatican News

Oltre 20 minuti di colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il presidente della Repubblica Gabonese, Ali Bongo Ondimba. “Nel corso dei cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa Vaticana - è stata evocata con soddisfazione la firma dell’Accordo Quadro tra le Parti, avvenuta 25 anni or sono”. Da ambo le parti è stata ribadita “l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale” mentre il presidente ha sottolineato “l’apprezzato contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società gabonese, soprattutto nell’ambito dell’educazione”. Sul tavolo pure la situazione economica e sociale del Paese ma anche “tematiche di carattere internazionale e regionale”.

Al termine dell’incontro, il Papa ha donato una medaglia in bronzo che ricorda le parole del profeta Isaia al capitolo 32: “Il deserto diventerà un giardino”, diversi volumi come quello sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il Messaggio per la Pace di quest’anno e il Documento sulla Fratellanza Umana. A sua volta il capo di Stato ha donato un quadro raffigurante l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e una pianta di bagolaro (Celtis Australis) alta 4 metri. Successivamente il presidente Ali Bongo Ondimba ha incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.