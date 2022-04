PAPA

Il Papa: compassione e accoglienza non si esauriscano a parole

Dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Francesco fa visita alla Grotta di San Paolo, riconosciuta come dimora dell'Apostolo delle Genti, da secoli luogo di culto e meta di pellegrinaggio. Il Pontefice lascia in dono una lampada votiva e prega perchè i migranti in fuga dai loro Paesi trovino accoglienza in altre nazioni e perchè tutti gli uomini siano un'unica famiglia

Tiziana Campisi – Città del Vaticano Un clima festoso accoglie Francesco nel piazzale della basilica di San Paolo a Rabat. Si trattiene pochi minuti nella chiesa, poi viene accompagnato nella Grotta che la tradizione identifica come la dimora che abitò l'Apostolo delle Genti nei tre mesi trascorsi nell'isola, dopo il naufragio della nave che lo stava portando a Roma. A rievocare l'evento la riproduzione di una nave sulla quale arde un cero. Il Papa in preghiera nella Grotta di San Paolo e la lampada votiva che ricorda il naufragio dell'Apostolo delle Genti La preghiera nel ricordo di San Paolo Ed è un momento di preghiera intimo quello in cui il Papa si raccoglie nel piccolo ambiente dalle pareti ancora rocciose, dove San Paolo si ritirava ogni giorno, dopo aver predicato, istruito i catecumeni e invocato l'onnipotenza di Dio sui malati. Il Papa accende la lampada votiva a stelo che lascia in dono alla Grotta di san Paolo Incede, poi, con passo lento verso la statua dell'Apostolo delle Genti e accende una lampada votiva a stelo, fusa in ottone argentato, che riporta una medaglia con il suo stemma papale e nel cui piedistallo è incisa la scritta "Pax". È il dono che Francesco lascia al luogo, quindi rivolge una preghiera a Dio, che rievoca l'accoglienza ricevuta da San Paolo a Malta. E proprio l'esempio della "rara umanità" che i maltesi manifestarono agli sconosciuti naufraghi induce il Papa a domandare aiuto al cielo per "riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta", chiedendo che "la nostra compassione non si esaurisca in parole vane" ma si concretizzi nell'accoglienza. Terminata la sua preghiera, il Pontefice si sofferma ancora in silenzio, come a voler ancora affidare le sue preghiere all'Apostolo delle Genti. Poi si sposta in uno spazio antistante e si siede per lasciare un suo pensiero nel Libro d'Onore: "In questo luogo sacro, che ricorda San Paolo, Apostolo delle Genti e padre della fede di questo popolo, ringrazio il Signore e lo prego perché conceda sempre ai maltesi lo Spirito della Consolazione e l'ardore dell'annuncio". Poi viene al Papa viene offerto uno zucchetto identico al suo; Francesco lo indossa, vi appone la sua firma e lo restituisce perchè venga conservato a ricordo della sua visita. La firma del Libro d'Onore Nella basilica con i fedeli La visita del Papa nei luoghi calcati da Paolo prosegue ancora all'interno della basilica di San Paolo dove il Pontefice recita un'altra preghiera insieme ai fedeli radunati con lui. O Dio, la tua misericordia è infinita e inesauribile il tesoro della tua bontà: accresci benigno la fede del popolo a Te consacrato, perché tutti comprendano con sapienza quale amore li ha creati, quale Sangue li ha redenti, quale Spirito li ha rigenerati. L'incontro con malati, senzatetto e assistiti dalla Caritas Prima di lasciare la basilica, Francesco saluta e si intrattiene con i malati delle parrocchie, i senzatetto, alcuni dei quali ospitati nella "Casa di Papa Francesco" a Santa Venera, e una trentina di tossicodipendenti dei centri di recupero. Tutte persone che la Caritas Malta segue coordinando le 26 organizzazioni assistenziali della Chiesa nell'isola.