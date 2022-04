Incontro tra il Papa e il presidente polacco Duda

I colloqui sono stati dedicati al conflitto in corso nel Paese dell’est europeo e alla sicurezza e alla pace in Europa

Vatican News

Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Successivamente, il presidente polacco si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Al centro dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - riferisce la Sala Stampa della Santa Sede - il conflitto in corso in Ucraina e la sicurezza e la pace in Europa. In questo contesto, ci si è soffermati soprattutto sulla situazione dei profughi e dei rifugiati ucraini e sulla loro assistenza umanitaria.