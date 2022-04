Matteo e Kennedy, il Papa nomina i due segretari della Dottrina della Fede

Francesco ha destinato monsignor Armando Matteo a servizio della Sezione Dottrinale, della Congergazione mentre monsignor John Joseph Kennedy si occuperà della Sezione Disciplinare

Vatican News

Papa Francesco ha nominato i segretari delle due Sezioni della Congregazione per la Dottrina della Fede: per la Sezione Dottrinale monsignor Armando Matteo, finora sotto-segretario aggiunto del medesimo Dicastero, e per la Sezione Disciplinare monsignor John Joseph Kennedy, finora capo ufficio nella medesima Congregazione.

Monsignor Armando Matteo è nato a Catanzaro (Italia) il 21 settembre 1970. È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha svolto diversi ministeri nella propria Arcidiocesi. Ha insegnato Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana. Dal 12 aprile 2021 era sotto-segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Monsignor John Joseph Kennedy è nato a Dublino (Irlanda) il 15 luglio 1968. È stato ordinato sacerdote il 13 luglio 1993 per l’Arcidiocesi metropolitana di Dublino. Ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Tra gli incarichi svolti in Irlanda è stato vice-parroco di St. Agnes Church, poi di St. Nicholas of Myra a Dublino. Nel 2003 è diventato officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel 2017 è stato nominato capo ufficio della Sezione Disciplinare nel medesimo Dicastero.

La Sezione Dottrinale si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale. Favorisce inoltre gli studi volti a far crescere l’intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell’evangelizzazione, perché la sua luce sia criterio per comprendere il significato dell’esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso delle scienze e dallo sviluppo della società. Per quanto concerne la fede e i costumi, la Sezione predispone l’esame dei documenti che devono essere pubblicati da altri Dicasteri della Curia Romana, nonché degli scritti e delle opinioni che appaiono problematici per la retta fede, favorendo il dialogo con i loro autori e proponendo i rimedi idonei da apportare.

La Sezione Disciplinare si occupa dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito. Ha il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze possa promuovere una retta amministrazione della giustizia.