PAPA

"La guerra è una pazzia"

In queste ore di bombardamenti senza tregua sull'Ucraina, riecheggiano le parole disarmate di Francesco sulla follia di un conflitto che sta insanguinando due nazioni, con centinaia di vittime su entrambi i fronti. Alla vigilia della Giornata di preghiera e digiuno per la pace, riproponiamo in un video gli ultimi appelli del Papa perché nell'est dell'Europa finalmente "tacciano le armi"