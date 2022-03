Il tweet del Papa: San Giuseppe protegga coloro che fuggono dalla guerra

Nella festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, Francesco invoca la protezione dello sposo di Maria per coloro in fuga dalla violenza della guerra

Vatican News

Poche semplici parole quelle di Papa Francesco contenute nel tweet dell’odierna festa di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa universale, per chiedere al padre putativo di Gesù di preservare dal male tutti coloro che in questo momento della guerra in Ucraina, e non solo, lasciano la propria terra. Questo il tweet del Santo Padre, in diverse lingue, tra le quali russo e ucraino, sull’account ‘@pontifex’:

San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire,

tu che sei stato costretto a emigrare per salvare la vita alle persone più care,

proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, sostienili nelle difficoltà,

rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà. Amen