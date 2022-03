Francesco: una vergogna l'aumento di spesa per le armi, serve un cambio di rotta

Alla volontà di dominio non si risponde con altra violenza e aggressività, ma con un modo diverso di intendere le relazioni internazionali. Lo afferma il Papa parlando alle aderenti del Centro Italiano Femminile: le donne possono essere protagoniste del cambiamento se non omologate al sistema attuale di potere

Adriana Masotti - Città del Vaticano

La logica del dominio che regola le relazioni internazionali e il suo esito: la guerra. Papa Francesco ne parla ricevendo stamane in Sala Clementina un gruppo di 200 donne appartenenti al Cif, Centro Italiano Femminile. E' una logica che va convertita, afferma, sostituendola con la logica del servizio e della cura. E le donne possono diventare le protagoniste di questo cambiamento.

Il CIF come scelta di responsabilità "per custodire l'umano"

“Identità creazionale dell’uomo e della donna in una condivisa missione”. E' un tema di ampio respiro, afferma il Papa, quello che il CIF si è dato per il proprio congresso elettivo in corso a Roma. La questione dell'identità dell'uomo e della donna è molto attuale, dice Francesco, e impatta sulla vita specialmente dei più giovani che "hanno bisogno di punti di riferimento, di figure adulte con cui confrontarsi. Uomini e donne":

Soprattutto però voglio ringraziarvi perché ci siete, perché in Italia esiste e va avanti questa vostra associazione di donne, che è animata dal Vangelo e vuole dialogare con tutti per il bene comune della società. E questo non è scontato: grazie. Il Centro Italiano Femminile è nato in un contesto di difesa della dignità e dei diritti della donna, in quel periodo così ricco, così fecondo per l’Italia che ha fatto seguito alla seconda guerra mondiale. In quel contesto fortemente polarizzato in senso ideologico, il CIF nasce come scelta della responsabilità, dell’impegno per “custodire l’umano”.

E' ciò che oggi chiamiamo la cultura della cura, osserva il Papa, in contrasto con quella dello sfruttamento e del dominio.

L'udienza di Papa Francesco al CIF

La buona politica non viene dalla cultura del potere

Francesco ricorda il contributo offerto dal CIF alla stesura di alcuni articoli della Costituzione italiana sui temi "della solidarietà, della sussidiarietà, della laicità dello Stato". E sottolinea che la partecipazione alla vita politica dell'associazione intendeva valorizzare l'idea di politica come "forma di carità, la forma più alta, forse, della carità". E a questo proposito afferma:

E' ormai evidente che la buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua dignità e cura della nostra casa comune. Lo prova, purtroppo negativamente, la guerra vergognosa a cui stiamo assistendo.

Una terza guerra mondiale a pezzetti

Il Papa parla ancora della guerra in Ucraina confidando quanto sia insopportabile, per quanti appartengono alla sua generazione, vedere ciò che sta accadendo, esempio "della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica".

La storia degli ultimi settant’anni lo dimostra: guerre regionali non sono mai mancate, per questo io ho detto che eravamo nella terza guerra mondiale a pezzetti, no?, un po’ dappertutto, fino ad arrivare a questa, che ha una dimensione maggiore e minaccia il mondo intero. Ma il problema di base è lo stesso: si continua a governare il mondo come uno “scacchiere”, dove i potenti studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri.

Occorre un'altra impostazione delle relazioni internazionali

"Non solo altre armi, altre sanzioni", la risposta a questa volontà di predominio, afferma il Papa, e a braccio aggiunge:

Io mi sono vergognato quando ho letto che non so, un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il due per cento, credo, o il due per mille del pil nell’acquisto di armi, come risposta a questo che sta [succedendo] adesso … la pazzia, eh? La vera risposta, come ho detto, non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, come adesso, no?, un mondo ormai globalizzato, un modo diverso e di impostare le relazioni internazionali.

La guerra, frutto della logica di potere che va cambiata

La guerra in Ucraina è frutto "della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica", sottolinea il Papa, logica che va sostituita con il modello della cura. E spiega che proprio per questo ne parla con le appartenenti al Centro Italiano Femminile, perchè è "un'associazione di donne e le donne sono le protagoniste di questo cambiamento di rotta, di questa conversione. Purché - precisa - non vengano omologate dal sistema di potere imperante".

“Viene l’ora, l’ora è venuta, in cui la vocazione della donna si completa in pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella società un’influenza, un irradiamento, un potere finora mai raggiunto (Messaggio di Paolo VI alle donne)”

Il Papa cita un brano di san Paolo VI al termine del Vaticano II in cui Papa Montini, prendendo atto della trasformazione della società, vedeva la possibilità per le donne "imbevute dello spirito del Vangelo" di "aiutare l'umanità a non decadere". Francesco lo conferma ribadendo la convinzione che le donne "possono cambiare il sistema, se riescono, per così dire, a convertire il potere dalla logica del dominio a quella del servizio, della cura".

Papa Francesco saluta la presidente del CIF, Renata Natili Micheli

E' grande la forza delle donne

Questo cambiamento di mentalità, sottolinea Francesco, riguarda tutti. E' ciò che ci ha insegnato Gesù, ma anche un uomo come Gandhi, e i innumerevoli sante e santi che hanno fatto "crescere l’umanità con la testimonianza di una vita spesa al servizio di Dio e del prossimo".

Ma è anche – direi soprattutto – la scuola di innumerevoli donne che hanno coltivato e custodito la vita; di donne che hanno curato le fragilità, che hanno curato le ferite, che hanno curato le piaghe umane e sociali; di donne che hanno dedicato mente e cuore all’educazione delle nuove generazioni. È grande, la forza della donna: è grande! C’è un detto – più che un detto è una riflessione: se un uomo piuttosto giovane rimane vedovo, difficilmente da solo se la cava. L’uomo non può tollerare una solitudine così grande. Se una donna rimane vedova, se la cava: porta avanti la famiglia, porta avanti tutto. Spiegate voi la differenza dov’è? Il genio femminile: è questo il genio femminile.

E' ciò che anche voi volete vivere, conclude il Papa, "per tutto questo vi ringrazio e vi incoraggio ad andare avanti".