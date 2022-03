Il cordoglio del Papa per le vittime del disastro aereo in Cina

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, inviato al presidente cinese Xi Jinping, Francesco assicura la sua preghiera “per coloro che sono scomparsi e per la consolazione di coloro che piangono”

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Appresa la triste notizia del tragico incidente aereo avvenuto ieri in Cina, nella provincia di Guangxi, e della perdita di vite umane, il Papa ha voluto esprimere il suo cordoglio al presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco “invia sentite condoglianze”, “prega per coloro che sono scomparsi e per la consolazione di coloro che piangono” e “invoca su ciascuno la benedizione divina”.

L’incidente aereo

Il Boeing 737 della China Eastern Airlines si è schiantato dopo essere precipitato da 8mila metri. A bordo c’erano 132 persone, 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Non c’è ancora un bilancio preciso delle vittime. Il volo era decollato poco dopo le 13, ora locale, dalla metropoli di Kunming e la sua destinazione era Canton, a circa 1.300 km di distanza.