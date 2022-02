Le vittime dell'attacco al campo "Plaine Savo" (AFP or licensors)

RD Congo, il dolore del Papa per l’“atroce” attentato in un campo rifugiati

Telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al presidente Félix Tshisekedi, per l’attacco terroristico del primo febbraio contro il centro per sfollati “Plaine Savo”, a Ituri. Francesco in preghiera per le vittime e le loro famiglie

Vatican News Un “atto atroce e barbaro”. Con queste parole Papa Francesco stigmatizza l’attentato avvenuto la sera del 1° febbraio in un campo per sfollati “Plaine Savo” a Ituri, nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo. L’attacco, secondo le informazioni dei media locali, sarebbe stato perpetrato da miliziani armati intorno alle 21.30 nel centro a circa 90 chilometri da Bunia, nel territorio di Djugu, causando almeno 53 morti e 36 feriti. Tra questi, numerose donne e bambini. In un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al presidente Félix Tshisekedi, Francesco assicura la sua preghiera per le vittime e la sua vicinanza ai familiari. Vicino alle famiglie delle vittime “Il Santo Padre condanna ancora una volta con forza questo atto atroce e barbaro che è fonte di grande sofferenza e desolazione per il Paese”, si legge nel testo. Francesco chiede poi a Dio di “accogliere nella Sua pace e luce coloro che sono morti e di dare conforto a coloro che ne piangono la perdita”. Quindi “implora i doni divini di guarigione e di consolazione” per i feriti e invoca dal Signore per “coraggio e forza” per chi li sta assistendo.