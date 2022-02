Il Papa: nei volti dei consacrati la gioia dell’incontro con Gesù

Nella Giornata Mondiale della Vita Consacrata, Francesco si rivolge a uomini e donne che, come Cristo, hanno offerto totalmente la loro vita a Dio. E ricordando il loro servizio invita a pregare per le nuove vocazioni. Questo pomeriggio, la Messa presieduta dal Pontefice in San Pietro, con i membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Pregare in modo speciale oggi, Giornata Mondiale della Vita Consacrata, per tutti i religiosi, le religiose e i membri delle Società di vita apostolica, “sparsi nel mondo e confermati nel loro carisma”. Lo chiede il Papa, in occasione dei saluti ai fedeli di tutto il mondo presenti in Aula Paolo VI per l'udienza generale. "Cristo, Parola di Dio" è l'invocazione di Francesco, “conceda sempre più a loro la forza per essere al servizio dei valori del Regno e di una Chiesa fraterna e vicina a tutti”. Ricordando quindi l’odierna festa liturgica della Presentazione del Signore al tempio di Gerusalemme, il Papa raccomanda a Dio i consacrati e i membri delle Società di vita apostolica che, stasera ritroverà in occasione della Messa presieduta nella Basilica di San Pietro alle 17.30. A loro è dedicata, lo ricordiamo, anche l'intenzione di preghiera per l'intero mese di febbraio.





Essere puri davanti a Dio per vedere la salvezza e portarla al mondo

Francesco fa notare che la gioia che Simeone e Anna manifestano riconoscendo il Messia nel bambino che Maria e Giuseppe offrono a Dio, è la stessa che riempie il volto delle persone consacrate, perché “è dall’incontro quotidiano con Gesù che viene la luce dei loro occhi e la forza per i loro passi”. Parlando, poi, ai fedeli di lingua araba, il Papa rivolge l’invito a presentarsi a Dio purificati nello spirito, per poter vedere la luce della salvezza e “portarla al mondo intero, come hanno fatto i Santi”, e indirizzando il suo saluto a quelli polacchi esorta a ringraziare Dio per tutti i consacrati e le consacrate “che hanno dedicato la loro vita a Cristo e alla Chiesa, impegnandosi nell’evangelizzazione, nell’educazione, nella carità e in tanti altri campi del servizio pastorale”, e a pregare per le nuove vocazioni. Infine Francesco evidenzia che Cristo, “come esempio nell’offerta al Padre”, indica “con quale generosità occorra aderire alla volontà di Dio e al servizio ai fratelli”.

La festa dell'incontro di Gesù con gli anziani

A conclusione dell'udienza generale il Papa ricorda ancora che quella di oggi è anche "la festa dell'incontro di Gesù con il suo popolo e anche specialmente dell’incontro di Gesù bambino con i vecchi". Da qui l'incoraggiamento all'incontro "fra i bambini con i nonni, i giovani con i vecchi" e definisce questi ultimi una riserva dell’umanità, la cui memoria e la cui storia offrono ai giovani la forza di andare avanti. "Lavoriamo anche noi per questo incontro dei nipoti con i nonni, dei giovani con i vecchi" termina il Pontefice impartendo la sua benedizione.