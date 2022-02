La mamma di Cristiano Ronaldo dona al Papa una maglia del figlio

Al termine dell'udienza generale la madre del fuoriclasse portoghese ha salutato Francesco regalandogli una maglia rossa del Manchester United

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

"E Cristiano come va?". Francesco ha avuto modo di interessarsi del fuoriclasse del Manchester United, Cristiano Ronaldo, al termine dell'udienza generale quando al momento dei saluti, in Aula Paolo VI , si è avvicinato alla mamma del campione portoghese che aveva assistito all'udienza. La signora Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro ha donato al Pontefice una maglia del Manchester United del figlio ricevendo poi la benedizione di Francesco.

Un dono di Dio

La signora Dolores ha rivelato nel 2014, in occasione della presentazione del libro “Mae Coragem” che la nascita del figlio è stata un dono di Dio. La donna ha detto che, quando era incinta di Cristiano, aveva già tre figli e la situazione economica familiare era precaria. Non voleva portare avanti la gravidanza, ma alla fine quel bimbo è nato. “Quando Cristiano mi disse che sarebbe diventato padre – ha aggiunto la signora Dolores in quell’occasione - mi chiese di aiutarlo ad educare il piccolo dandogli lo stesso amore che avevo sempre dato a lui, a suo fratello e alle sue sorelle”.

La madre di Ronaldo e Papa Francesco (9-02-2022)

Famiglia, amore e amicizia

Tre giorni fa, Cristiano Ronaldo ha festeggiato i suoi 37 anni. “La vita – ha scritto sui social - è una montagna russa. Lavoro duro, alta velocità obiettivi urgenti, aspettative esigenti… ma alla fine tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne fanno valere la pena”.