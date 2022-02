Sicurezza in Vaticano, Francesco: garantirla con stile, pazienza e dignità per tutti

L'incontro di Papa Francesco con i dirigenti e il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza in Vaticano (Vatican Media)

Nel ricevere i membri dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza, il Papa ha rivolto parole di stima e gratitudine a quanti si occupano di tutelare l'ordine pubblico, in collaborazione con la Gendarmeria: abbiate attenzione costante alla dignità di ognuno, il vostro lavoro favorisce l'incontro di tanti con Gesù

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Papa Francesco si rivolge al capo della polizia, al prefetto, ai dirigenti, ai funzionari e agli agenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza che svolge servizio presso il Vaticano. L’incontro è un’occasione, afferma, per esprimere a tutti i presenti “la mia stima e il mio apprezzamento” con particolare riferimento ai mesi di pandemia in cui, afferma, "avete saputo modulare bene il vostro lavoro coniugando le disposizioni sanitarie e le norme dell’ordine pubblico con le esigenze dei pellegrini". Il Papa dice ancora:

Si deve anche alla vostra professionalità se la vita intorno a questi luoghi sacri e alla Città del Vaticano si è svolta con serenità. Questo è frutto del vostro lavoro: grazie. La vostra vigilanza diurna e notturna tutela le persone che si recano a pregare in Basilica e che vengono ad incontrarmi. La vostra puntuale attività facilita anche le manifestazioni spirituali e religiose che si tengono in piazza, come pure le visite dei turisti.

Prendersi cura delle persone

Quella degli uomini dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza è un'opera delicata, sottolinea Francesco, riconoscendo loro l'impegno di svolgerla con pazienza e disponibilità “anche nelle situazioni più complesse”. Francesco ricorda anche l’assidua collaborazione prestata durante i suoi spostamenti a Roma o le visite pastorali in Italia.

Vi sono grato anche per lo stile: la vostra è una presenza discreta e nello stesso tempo efficace, resa ancora più proficua dalla collaborazione con la Gendarmeria Vaticana. Oltre ad esprimervi la mia gratitudine, vorrei incoraggiarvi, perché il vostro servizio, a volte arduo, sia sempre sostenuto dalla sua motivazione fondamentale, cioè prendersi cura delle persone, tutelando la dignità e l’incolumità di ciascuno. Questo è tanto prezioso.

Dio ha sempre pazienza con noi

La persona, aggiunge a braccio il Papa, deve essere messa al centro sempre, anche in occasione di circostanze particolari: