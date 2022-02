La preghiera del Papa per le vittime del naufragio al largo del Canada

In un telegramma, a firma del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, Francesco esprime il suo cordoglio alle famiglie di chi ha perso la vita nel naufragio di un peschereccio spagnolo, avvenuto tre giorni fa

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Le “sentite condoglianze” di Papa Francesco arrivano in un telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, e indirizzato all’arcivescovo di Santiago de Compostela, monsignor Julián Barrio Barrio. Era infatti spagnolo il peschereccio "Villa de Pitanxo" affondato, il 15 febbraio scorso, al largo di Terranova, in Canada. A bordo 24 persone, tre sopravvissuti. I soccorritori sono riusciti a recuperare 9 corpi senza vita mentre le ricerche dei 12 dispersi sono state sospese a causa delle condizioni pericolose del mare.

Una “triste notizia”, si legge nel telegramma del Papa nel quale esprime “la sua solidarietà in questi momenti di afflizione”. Francesco offre la sua preghiera per le vittime ed “esprime la sua vicinanza alle famiglie che piangono i loro cari”. Infine raccomanda alla misericordia del Signore e alle “cure materne” di Maria “le persone colpite da questa disgrazia”. Il Papa impartisce la sua benedizione, “come pegno del costante aiuto dell’Altissimo e come segno di sicura speranza nella Risurrezione”.