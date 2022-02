Il Papa: uno sport inclusivo è la vera medaglia d'oro

A pochi giorni dall’inaugurazione dei Giochi invernali di Pechino, Francesco sottolinea l’importanza delle varie discipline agonistiche nel rendere il mondo unito e aperto: dagli atleti con disabilità un esempio per superare pregiudizi e timori e dalle storie degli atleti rifugiati l’incoraggiamento a non lasciare nessuno indietro

Michele Raviart – Città del Vaticano

Il vero successo dello sport è quando crea una società più aperta e inclusiva, rendendo gli atleti, soprattutto quelli paraolimpici e i rifugiati, veri costruttori di pace. È questo l’auspicio di Papa Francesco che, al termine dell’udienza generale, ha rivolto il suo saluto ai partecipanti alle prossime Olimpiadi e paralimpiadi invernali, che si svolgeranno a Pechino a partire rispettivamente dal 4 febbraio e dal 4 marzo.

Costruire ponti di amicizia e solidarietà

“Auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di dare il meglio di sé”, ha ricordato il Pontefice, sottolineando come “lo sport, con il suo linguaggio universale, può costruire ponti di amicizia e di solidarietà tra persone e popoli di ogni cultura e religione”. “Insieme” è infatti la parola chiave per interpretare questo evento e in questo senso va l’apprezzamento di Francesco alla decisione del Comitato olimpico internazionale di aggiungere al tradizionale motto “Citius, Altius, Fortius” (più veloce, più in alto, più forte) la parola “Communiter”, “insieme”. È questo l’obiettivo: far “crescere un mondo più fraterno. Insieme.”, ribadisce il Papa.

La medaglia d'oro dell'accoglienza

Lo sguardo di Francesco va poi a tutto il mondo paralimpico. “L’esempio delle atlete e degli atleti con disabilità”, sottolinea, “aiuterà tutti a superare pregiudizi e timori e a far diventare le nostre comunità più accoglienti e inclusive: Questa è la vera medaglia d’oro”. Attenzione ed emozione sono anche riservate per le storie personale delle atlete e degli atleti rifugiati. “Le loro testimonianze contribuiscano a incoraggiare le società civili ad aprirsi con sempre maggiore fiducia a tutti, senza lasciare nessuno indietro”, ricorda il Papa, augurando a tutti di vivere “un’esperienza unica di fratellanza umana e di pace”.