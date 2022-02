Migranti in cammino

Francesco: anche i migranti costruiscono il futuro del mondo

Reso noto il titolo del Messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale dedicata ai rifugiati e a chi migra in cerca di una nuova patria: va riconosciuto e promosso il loro contributo per lo sviluppo integrale delle società, "senza escludere nessuno"

Adriana Masotti - Città del Vaticano “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”: questo il titolo scelto da Papa Francesco per il suo annuale Messaggio in occasione della 108.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà domenica 25 settembre 2022. Il tema, si legge nel comunicato della Sezione Migranti e Rifugiati del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, reso noto dalla Sala Stampa vaticana, “intende evidenziare l'impegno che tutti siamo chiamati a mettere in atto per costruire un futuro che risponda al progetto di Dio senza escludere nessuno”. Il contributo dei migranti allo sviluppo di tutti Due le parole sottolineate dal dicastero: ‘Costruire’ e ‘con’. Significano, si spiega nel testo, “riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e dei rifugiati” nella costruzione del futuro “perché solo così si potrà edificare un mondo che assicuri le condizioni per lo sviluppo umano integrale di tutti e tutte”. Il messaggio di Papa Francesco sarà suddiviso in sei sottotemi e “approfondirà alcune componenti essenziali del contributo dei migranti e dei rifugiati - reale e potenziale - alla crescita sociale, economica, culturale e spirituale delle società e delle comunità ecclesiali”. In preparazione materiale informativo e sussidi Per sostenere la preparazione alla celebrazione della Giornata, a partire dalla fine di marzo, la sezione Migranti e Rifugiati avvierà una campagna di comunicazione finalizzata a favorire un’adeguata comprensione del tema e dei sottotemi del Messaggio del Papa attraverso sussidi multimediali, materiale informativo e riflessioni teologiche.