Francesco: un paese accanto a un migrante malato e un popolo vicino a Rayan

Il Papa all’Angelus ricorda la storia di un giovane ghanese, malato terminale, tornato nel suo Paese grazie alla solidarietà di un Paese nel Monferrato e la vicenda del bambino morto in Marocco dopo essere caduto in un pozzo. Tutto un popolo ha aspettato e sperato

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

In un mondo abituato ad accendere i riflettori su storie drammatiche, tra cui incidenti, assassini e brutte notizie, si possono scorgere anche luci e testimonianze “che fanno bene”.

La storia di un giovane migrante



Una di queste, ricordate dal Papa all’Angelus, è la vicenda di un ragazzo ghanese di 25 anni, John, un giovane migrante arrivato in Italia in cerca di un futuro migliore. Ha cominciato a lavorare ma poi “si è ammalato di un cancro terribile” ed “è in fin di vita”. Il giovane ha espresso un desiderio: tornare a casa per abbracciare il papà prima di morire.

In quel paese del Monferrato hanno fatto subito una raccolta e, imbottito di morfina, lo hanno messo sull’aereo, lui e un compagno, e lo hanno inviato perché potesse morire tra le braccia del suo papà. Questo ci fa vedere che oggi, in mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle, ci sono dei “santi della porta accanto”.

Leggi Anche 06/02/2022 Marocco: morto il bambino caduto in un pozzo Il piccolo Rayan è rimasto per 5 giorni rannicchiato ad oltre 30 metri di profondità. Il suo corpo è stato estratto senza vita

Un popolo accanto ad un bambino

L’altra storia su cui il Papa si sofferma all’Angelus è quella legata alla drammatica vicenda del bambino morto ieri in Marocco dopo essere caduto in un pozzo. “Tutto un popolo - ha detto Francesco - si è aggrappato” per salvarlo. Un popolo intero ha aspettato, sperato. Il piccolo Rayan, purtroppo, è deceduto a causa “delle ferite riportate" durante la caduta. I soccorritori lo hanno raggiunto quando il suo corpo era ormai senza vita.

Era tutto il popolo lì, lavorando per salvare un bambino! Ce l’hanno messa tutta. Purtroppo non ce l’ha fatta…. Grazie a questo popolo per questa testimonianza!



Le vicende del giovane ghanese e quella del bambino in Marocco ci fanno “vedere - ha concluso il Papa - che oggi, in mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle, ci sono dei “santi della porta accanto”. Un paese del Piemonte e un popolo del Nord Africa non sono rimasti indifferenti davanti alla sofferenza umana. “Testimonianze che fanno bene”.