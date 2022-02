Le celebrazioni di Francesco per il mese di marzo

Monsignor Diego Ravelli ha reso noto il calendario degli appuntamenti papali per il prossimo mese, a partire dai riti di inizio Quaresima

Vatican News

Il prossimo Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade il 2 marzo, vedrà rinnovarsi il rito ormai sessantennale – Giovanni XXIII lo inaugurò esattamente nel 1962 – della Statio e della processione penitenziale che alle 16.30 porterà Papa Francesco dalla Basilica benedettina di Sant’Anselmo alla vicina Basilica di Santa Sabina, nella quale alle 17 il Papa celebrerà la Messa con la benedizione e l’imposizione delle Ceneri.





A dare notizia del tradizionale appuntamento di inizio Quaresima è stato monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, che ha anche reso noti gli altri due eventi in calendario nell’agenda di Francesco per il mese di marzo. Alle 10.30 del 4 marzo si terrà il concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione, mentre a fine mese, il 25, alle 17 il Papa presiederà in San Pietro la Celebrazione della Penitenza.