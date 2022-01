Francesco a sorpresa in un negozio di dischi nel centro di Roma

Il Papa, intorno alle 19, si è recato nel negozio "Stereosound" in zona Pantheon per benedire i locali recentemente ristrutturati. Giunto in auto, il Pontefice si è intrattenuto per una decina di minuti e ha salutato la proprietaria, sua vecchia conoscenza, la figlia e il genero. Un 33 giri di musica classica in regalo

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Era stata una sorpresa enorme quel 4 settembre 2015, quando, in mezzo allo stupore dei romani che si trovavano nei dintorni, il Papa si era recato nel pomeriggio in un’ottica di via del Babuino, nel pieno centro di Roma, per cambiare la montatura degli occhiali. Poi, di nuovo il 21 dicembre 2016, era andato personalmente nel negozio di ortopedia Fisioitop di via del Gelsomino, in zona Gregorio VII, per acquistare delle scarpe nuove. Oggi pomeriggio una scena simile con l’arrivo improvviso di Francesco nei locali di “Stereosound”, antico negozio di dischi in via della Minerva, vicino al Pantheon, del quale il Pontefice conosce i proprietari dai tempi in cui, da arcivescovo, frequentava la zona alloggiando nella Casa del Clero di via della Scrofa durante i soggiorni capitolini.

Francesco ha benedetto i locali recentemente ristrutturati

Arrivato intorno alle 19, a bordo di una Fiat 500L bianca che presto ha attirato l’attenzione dei passanti, Francesco - come informa il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni - ha benedetto i locali recentemente ristrutturati. Per una decina di minuti il Papa si è intrattenuto all'interno del negozio, quasi una bottega dal sapore antico come tante del centro di Roma, che in vetrina esibisce i dischi in vinile di Maria Callas e dei Pink Floyd o le opere di autori più recenti.

Intanto, come riferiscono i presenti, si era radunata una piccola folla pronta con gli smartphone a riprendere l’uscita del Papa. Erano soprattutto ragazzi che scherzavano su quale tipo di musica possa interessare al Pontefice e sbirciavano dai vetri, da dove si vedeva Francesco benedire Letizia, l’anziana proprietaria, il genero e la figlia. Quest’ultima ha consegnato al Papa un regalo avvolto in una carta blu: un 33 giri di musica classica.

Il saluto alla proprietaria

Appena uscito, Papa Francesco è salito subito in macchina per fare ritorno in Vaticano. Qualcuno gridava: “Santo Padre, Santo Padre!”. Il negozio ha abbassato velocemente le serrande e la signora Letizia non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, se non per spiegare brevemente che il Papa è un “vecchio cliente” che frequentava il negozio da quando era cardinale di Buenos Aires e che la visita di oggi è stata "bellissima" e "piena di umanità".