Anche laici e religiosi come lettori all’udienza generale

VATICAN NEWS

Novità all’udienza generale di Papa Francesco. Da oggi, tra i lettori dei brani biblici, che vengono proclamati prima della catechesi, e delle sintesi della riflessione e dei saluti del Papa nelle varie lingue, non ci saranno più solo sacerdoti della Segreteria di Stato, ma dipendenti, uomini e donne, religiosi e laici, di alcuni Dicasteri vaticani.

Per la lingua spagnola oggi ha letto una religiosa che lavora nella Segreteria di Stato e per la lingua inglese un giornalista del Dicastero per la Comunicazione.